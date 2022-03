Il personale della sanità pubblica si dà appuntamento davanti alla Prefettura

Venerdì 25 marzo, a partire dalle 12.00, nello spazio antistante alla Prefettura di Padova in Piazza Antenore, nel pieno rispetto delle norme in atto per l’emergenza sanitaria Covid 19, ci sarà un presidio delle lavoratrici e lavoratori della Sanità Pubblica e delle Funzioni Locali, promosso dalle Segreterie Territoriali di FP Cgil, Cisl FP e Uil FPL.

Mobilitazione nazionale

La mobilitazione di carattere nazionale promossa dai sindacati confederali nasce dal mancato rispetto del ‘Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale’, sottoscritto il 10 marzo dello scorso anno. «Anche nella nostra provincia – dicono le segreterie Provinciali di FP Cgil, Cisl FP e Uil FPL– è forte la preoccupazione per la scarsità delle risorse destinate all’intero comparto senza le quali non sarà possibile dare risposte immediate, professionali ed economiche, alle lavoratrici e lavoratori che in questi ultimi due anni hanno garantito servizi essenziali e i diritti costituzionali ai cittadini, nonostante le difficilissime condizioni in cui hanno dovuto operare. Quello di domani sarà solo il primo passo di una mobilitazione generale che si concluderà solo con il recepimento dei principali punti delle piattaforme contrattuali presentate al Governo ormai più di due anni fa».