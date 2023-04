Piazza Cavour, riapre l'enoteca Santa Lucia

Questa sera, giovedì 27 aprile, alle 19 riapre l'enoteca Santa Lucia, in piazza Cavour angolo con via Fortunato Calvi. Il locale così come il ristorante pizzeria Pe Pen, che riaprirà in estate, è stato rilevato dall'imprenditore e presidente del Campodarsego calcio Daniele Pagin che ha provveduto alla radicale ristrutturazione dei locali pur preservandone la storicità e a rinnovare l'offerta enogastronomica. Le serate padovane si arricchiscono così di un nuovo locale per l'aperitivo e non solo.