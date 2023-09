In piazza delle erbe la festa dell'agricoltura al femminile

«L’agricoltura al femminile è particolarmente sensibile a questo tema – spiega Milena Prando, presidente di Donne in Campo Cia Padova – Ci auguriamo di trasmettere il messaggio a coloro che, incuriositi, si fermeranno nei nostri stand».La manifestazione donne in Campo Cia Padova in festa domenica 24 settembre dalle 10 alle 18 in piazza delle Erbe.

Un’occasione per riflettere, grazie a diverse attività, sullo spreco alimentare. Dalle 10 alle 12 in programma laboratori, per grandi e piccoli, di formaggi, farine, miele, piante aromatiche e sugoi. In agenda anche uno speciale show cooking, a cura dell’executive chef Andrea Valentinetti: proporrà dei piatti “antispreco”. Chiunque potrà degustare le pietanze per poi cimentarsi in una speciale caccia all’ingrediente. In regalo un piccolo omaggio a chi indovinerà i prodotti utilizzati. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, un momento dedicato al legame fra sport e alimentazione. Spazio alla zumba, con Greta Monopoli, e ad un percorso sensoriale del benessere composto da erba, foglie e mais. «Durante la giornata – aggiunge Milena Prando – verranno distribuiti, gratuitamente, dei ricettari antispreco. Desideriamo porre l’attenzione sul cibo che viene buttato: a tavola, siamo tutti chiamati a non scartare nulla».

