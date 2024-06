Pittarello porta gli uffici a Tribano e amplia l'atelier

Pittarello a Tribano si amplia e realizza un nuovo complesso destinato ad uffici che si aggiunge al centro logistico preesistente. Con questo intervento Pittarello spa prosegue il suo percorso di crescita inaugurando, il prossimo 21 giugno a Tribano, il suo nuovo quartier generale. «Una struttura intrigante, in sintonia con la sostenibilità ambientale, nel pieno rispetto dei nuovi approcci alla crescita del personale», evidenzia il confermato sindaco, Massimo Cavazzana. «Progettata per favorire condizioni di sviluppo sostenibile e per affrontare nuove sfide commerciali, l’intera struttura, che occupa una superficie di oltre 22 mila mq., è destinata a diventare la piattaforma principale dell’azienda padovana ancora controllata al 100% dalla famiglia Pittarello.

«Il cambiamento culturale dei consumatori ha imposto ai distributori del retail una trasformazione radicale delle proprie consuetudini: maggior attenzione alle richieste esterne piuttosto che una più alta sensibilità alla crescita interna. In particolare la ricerca del prodotto, la sostenibilità ambientale e la crescita dei propri collaboratori sono gli ingredienti necessari per una nuova formula indispensabile per affrontare la sfida della crescita nel futuro», fa notare ancora Cavazzana. Pittarello spa da oltre 40 anni presente nel mercato Italiano, oggi gestisce 65 punti vendita sparsi in tutta Italia, isole comprese, con circa 1100 dipendenti. E’ uno dei leader della distribuzione delle calzature del nostro paese.

«L’azienda rappresenta per il nostro territorio un punto di riferimento che in questi due anni ha investito su tecnologie e personale per vincere le sfide del nuovo mercato con grande attenzione alle politiche lavorative territoriali», sottolinea il sindaco di Tribano Massimo Cavazzana. Il Sindaco e tutta l’Amministrazione del Comune di Tribano , appena riconfermata nel suo incarico, «ringraziano Pittarello per aver scelto e investito nel nostro territorio quale unica sede logistica e amministrativa. Con l’azienda l’amministrazione sta predisponendo un percorso di sinergia tra imprese e comune per far accedere ai servizi del nostro territorio (asilo nido, scuola materna , scuola primaria e secondaria) le maestranze che ne hanno la necessità».