Dal Pnrr 110 milioni all'Università per lo sviluppo delle tecnologie digitali

È stato ufficializzato il Piano Operativo di iNEST (Interconnetected Nord-Est Innovation Ecosystem), l’Ecosistema dell’Innovazione del Nord-Est finanziato nell’ambito del PNRR. Il Piano Operativo si caratterizza per numeri davvero rilevanti, a partire dall’investimento complessivo: 110 milioni di euro, di cui 40 destinati a finanziare bandi aperti al coinvolgimento di aziende e imprese nell’arco di 3 anni.

UniPd

Sono state individuate 9 linee di attività, che saranno coordinate dagli atenei del Nord-Est (Università di Padova, Università Ca’ Foscari, IUAV, Università di Bolzano, Università di Trento, Università di Trieste, Università di Udine, Università di Verona, SISSA) in collaborazione con i principali organismi di ricerca e trasferimento tecnologico presenti nel territorio: innovazione negli ambienti montani; alimentazione, salute e stili di vita ; transizione digitale e verde nell’industria manifatturiera avanzata; rchitettura per le città sostenibili; ambienti produttivi, di vita e di lavoro sostenibili e smart; turismo, cultura e industria creativa; agro-alimentare smart; Tecnologie digitali per la gestione degli ambienti marini e fluviali; modelli e strumenti matematici avanzati a supporto dell’innovazione. Queste tematiche saranno “raccordate” da una serie di iniziative trasversali: formazione, coinvolgimento della cittadinanza, lab-villages, supporto a spin-off e start-up. Sulle tematiche individuate saranno coinvolti più di 400 ricercatori, di cui 150 appartenenti al mondo dell’impresa; il progetto prevede inoltre l’assunzione di circa 100 nuovi Ricercatori e Tecnologi di Ricerca. I primi bandi, destinati alle imprese, saranno emanati nella primavera del 2023, con un finanziamento complessivo di circa 20 milioni di euro.

iNEST

«iNEST intende sviluppare una visione digitale comune a beneficio dell’economia e dei cittadini, con strategie locali di specializzazione intelligente da unire in una missione condivisa per il Nord-Est – spiega Franco Bonollo, Presidente di iNEST e docente dell’Università di Padova - Il Consorzio realizzerà il programma di ricerca attraverso una struttura formata da un hub e da spoke. È costituito da 11 soci fondatori, 9 università e tre enti e vede nell’Università di Padova l’ente fondatore proponente (hub).»