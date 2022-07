Pnrr, una nuova finestra per richiedere i finanziamenti

C’è una nuova finestra dal 15 luglio fino al 30 settembre per presentare o ripresentare domanda per partecipare al bando pubblico per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR M1C3 Investimento 2.2. “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu.

Pnrr

Il PNRR assegna alla Regione del Veneto risorse per 43.446.623,08 euro per finanziare almeno 290 interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti rurali storici, colture agricole di interesse storico, ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale per un valore massimo di 150 mila euro per ogni domanda.