Pnrr, piccole e medie imprese padovane a caccia di fondi: la task force in città

Il Pnrr rappresenta una grande opportunità per il territorio e per le piccole e medie imprese venete: miliardi di euro attesi in Veneto dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza varato dal governo con i fondi dell’Unione Europea per aiutare l’economia a riprendersi dopo la batosta della pandemia.

Task force

Il percorso che porta a queste risorse però è complesso e articolato, soprattutto per aziende che non hanno risorse e professionalità interne. Per questo motivo lo studio Legalitax di Padova ha costituito una task force multi-dipartimento, che coinvolge avvocati e commercialisti, proprio per «Cogliere le opportunità offerte dal Pnrr, fornendo servizi all’avanguardia e ad elevato tasso di professionalità». Il team è coordinato dal commercialista Alessandro Pinci e dall’avvocato Roberto Limitone, entrambi partner dello studio. La consulenza è trasversale considerata la complessità del meccanismo che regola la distribuzione delle risorse. Spiega l'avvocato Limitone: «La task force fornisce tre tipi di servizi. Il primo riguarda il monitoraggio e l’analisi dell’evoluzione della normativa e dei progetti di riforma che rientrano nel PNRR. Il secondo l’individuazione delle opportunità e delle proposte di dettaglio da elaborare su misura del cliente, mentre il terzo consiste nel supporto nelle application ai bandi d’interesse e nell’attuazione dei progetti generatori di crediti d’imposta». Aziende medio piccole ma non solo, è possibile affiancare anche le pubbliche amministrazioni, per cui vale lo stesso principio delle pmi. «In questo caso è fondamentale l'assistenza per la redazione di bandi, avvisi o provvedimenti correlati all’attuazione del Pnrr - aggiunge Limitone - e poi abbiamo tutta la parte operativa con le società di consulenza specializzate in finanza agevolata, che possono sostenere la partecipazione delle imprese agli investimenti correlati al Next Generation EU».