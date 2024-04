Segno più per il bilancio 2023 di APS Holding

Conti in salute per APS Holding, la società partecipata al 100% dal Comune di Padova. L’esercizio chiuso al 31/12/2023 riporta un risultato economico positivo post-imposte pari a euro 763.075. Positivi tutti i dati principali: la produzione infatti è aumentata di 520.090 euro (+ 2,1%) rispetto all’anno precedente, mentre i costi sono diminuiti di euro 121.667 (-0,6%). Aumentati anche i ricavi delle vendite (+ 7,2%) che sono passate da euro 18.863.809 del 2022 a euro 20.228.497.

In particolare, il ramo parcheggi ha registrato un significativo + 9,7% (8.014.222 euro contro i 7.303.166 del 2022). A far da traino per il comparto è stato soprattutto il Parcheggio di Porte Contarine – Secret Garden che ha lavorato a pieno regime, ma va rimarcato che gli importanti investimenti in tecnologia hanno permesso una maggior razionalizzazione dei processi operativi del settore della sosta, garantendo un maggior controllo e un migliore utilizzo delle risorse: il processo di dematerializzazione dei pagamenti con POS, SMS e Applicazioni per smartphone, infine, ha confermato che offrire all’utenza un ampio ventaglio di strumenti avrebbe comportato di conseguenza un minor tasso di evasione. Nonostante le previsioni della semestrale, il comparto Advertising ha recuperato nella seconda parte dell’anno, chiudendo con un incoraggiante + 0,4% rispetto a un 2022 che, per di più, aveva potuto contare sugli effetti positivi della campagna elettorale per le elezioni amministrative. A conferma di un trend in continua crescita, il primo trimestre del 2024 segna ancora un risultato positivo rispetto al primo trimestre 2023, sia per quanto riguarda il sistema di gestione dei parchetti sia per la vendita degli spazi pubblicitari.

I dati rappresentano dunque la conferma della bontà delle scelte dell’Amministrazione comunale e dell’azienda: nuove assegnazioni di aree di sosta, nuovi investimenti, transizione digitale degli impianti dell’advertising, investimenti per il servizio di cremazione. L’ambizione rimane quella di fornire sempre un servizio più qualificato ed efficiente per la cittadinanza e divenire un importante strumento operativo per il Comune di Padova in vista delle importanti sfide che dovrà affrontare. È dunque giustificata la soddisfazione espressa dal Presidente di APS, avvocato Giuseppe Farina, e dall’intero Consiglio di Amministrazione costituito dagli avvocati Nicola Bettiato, Veronica Fioretto, Jacopo Tognon e dalla professoressa Paola Valbonesi.

«Il risultato positivo dell’esercizio è il frutto, ancóra una volta, di una consolidata sinergia con l’Amministrazione comunale, dell’ampia qualità e coesione del Consiglio di Amministrazione, dell’elevata professionalità e competenza della struttura dirigenziale dell’Azienda: ingredienti basilari di una formula vincente, grazie anche alla passione, alla dedizione e dalla cura mostrate dall’intero organico aziendale» è il commento del Presidente Farina. Parole di apprezzamento anche dal Vicesindaco e Assessore alle Partecipate Andrea Micalizzi che ha sottolineato l’importante partnership che si è istituita tra Comune ed APS: «Sono stati raggiunti importanti obiettivi che dimostrano come APS Holding sia un partner importante nelle scelte che la città sta compiendo in questi anni e che insieme a noi sta conseguendo alcuni dei risultati più importanti che segnano un cambiamento di qualità e di servizi per la nostra città:. il tram e a tutte le politiche di viabilità, Con orgoglio ricordiamo che questi impegni e risultati sono di una Società totalmente pubblica, una Società consolidata, che fa utile, e una delle prospettive sulle quali lavorare è come aumentare la capacità di erogare servizi e distribuire al territorio e ai cittadini questo patrimonio. Un grazie all’impegno del Presidente, dei Direttori e del Consiglio di Amministrazione che ha portato a questo risultato».