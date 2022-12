Poste apre il punto "casa & famiglia" in cinque uffici del padovano

Da questa settimana, negli uffici postali di Padova (via Garibaldi), Padova 18 (Arcella, via da Forlì), Cittadella, Montegrotto e Cadoneghe sono disponibili i “Punto Poste Casa & Famiglia”, nuovi spazi dove i cittadini possono trovare tutta l’offerta di prodotti e servizi dedicati alla casa e alla famiglia.

Unico

Un unico punto di contatto pensato per semplificare e valorizzare la relazione con il cliente; altri saranno aperti nei primi mesi del 2023. Nei nuovi Punto Poste Casa & Famiglia saranno disponibili le offerte di telefonia di Poste Italiane, sia mobile sia per la casa. Si potrà ad esempio cambiare il piano tariffario o aderire ad un piano telefonico di PosteMobile Casa oppure attivare, sostituire o ricaricare una SIM.

Servizi

Punto Poste Casa & Famiglia consente inoltre di attivare la PostePay Evolution, la carta prepagata dotata di IBAN che consente di accreditare lo stipendio o la pensione, di inviare e ricevere bonifici e di richiedere la domiciliazione delle utenze. Nei nuovi Punto Poste Casa & Famiglia, sarà possibile sottoscrivere una polizza RCA Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. Presso il Punto Poste Casa & Famiglia è possibile richiedere inoltre tutti i prodotti più tradizionali di Poste Italiane come il Libretto di Risparmio Postale o il Buono Fruttifero Postale, con tassazione agevolata sugli interessi maturati al 12.50% e la garanzia di poter riavere indietro l’intero capitale investito. Al momento è disponibile solo per i dipendenti di Poste Italiane l’offerta luce e gas che nei prossimi mesi sarà ampliata a tutti i cittadini presso il Punto Poste Casa & Famiglia con tariffe concorrenziali.