Cna, premiati gli imprenditori padovani dell'anno: tra loro due ucraine che ospitano sfollati

Domenico Bertoncello, titolare insieme al fratello Stefano di una ditta di tinteggiature artistiche, ha un passato nel calcio professionista nelle fila del Cittadella, oltre ad essere stato secondo portiere di Gigi Buffon ai tempi del Parma. Svitlana Kolach e Yuliya Pasichnyk hanno aperto una ditta di pulizie nel 2010: dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, si sono messe a disposizione dei connazionali, ospitando alcuni sfollati e fornendo beni di prima necessità e articoli sanitari a quanti continuavano a soffrire nel loro Paese. Andrea Polato, invece, è titolare della prima autoscuola a dotarsi di motocicli elettrici, oltre che tra le pioniere in Veneto in fatto di circuiti per esami moto di proprietà. Mentre Luigi Callegaro progetta e produce lampade vendute in tutto il mondo ma è anche impegnato nel sociale: il suo obiettivo è quello di costruire una scuola per bambini con disabilità e una fattoria didattica. Sono estetiste, falegnami, impiantisti, lavorano nell’edilizia, nella produzione di macchinari, nel settore alimentare: sono alcuni dei migliori artigiani dell’anno, in rappresentanza di 22 aziende, che sono stati premiati nel corso del CNA Day 2022.

Cna Day

L’evento, che CNA Padova e Rovigo organizza per premiare le imprese che si sono distinte per la professionalità e la dedizione che mettono nella loro attività imprenditoriale, si è tenuto al Centro Culturale Altinate San Gaetano a Padova. Un evento divenuto un appuntamento consueto negli anni, come occasione per celebrare i traguardi dell’imprenditoria artigiana del territorio padovano e polesano, segnale della sempre maggiore integrazione tra le due province. Nel corso della mattinata sono andati in scena gli attori Lalla Filippini, Silvia Gorgi e Vittorio Attene: un modo per far incontrare la passione del fare impresa e la forza del teatro, due mondi in dialogo nel nome dell’eccellenza. «Le storie dei nostri artigiani sono storie di passione, di concretezza, di chi non si è mai dato per vinto, riuscendo a portare avanti la grande tradizione del saper fare, ma anche di chi innova e trova nuovi modi per creare bellezza e prodotti di eccellenza» dichiara il presidente di CNA Padova e Rovigo Luca Montagnin. «I nostri artigiani e piccoli imprenditori sono la spina dorsale di un sistema economico dinamico che vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi anni. Celebrare il loro lavoro e la loro dedizione è per noi motivo di orgoglio e di ritrovato ottimismo per il futuro». A fare gli onori di casa il presidente Montagnin e il segretario di CNA Padova e Rovigo Matteo Rettore. Per premiare gli imprenditori sono intervenuti l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto Roberto Marcato, il sindaco e presidente della Provincia di Padova Sergio Giordani, il presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono, il prorettore con delega all’innovazione e ai rapporti con le imprese dell’Università di Padova Fabrizio Dughiero e il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo.

I premiati

CNA Day 2022, tutti i premiati;