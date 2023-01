Premiate le vincitrici della decima edizione del concorso nazionale donna e lavoro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Venerdì 20 gennaio 2023 presso il Caffè Pedrocchi di Padova sono state premiate le finaliste e le vincitrici del Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro 2022, che promuove e valorizza da 10 edizioni le idee al femminile. Ad aggiudicarsi il primo premio parimerito due progetti molto diversi tra loro: Levante e Storyteaching Storyteaching è il progetto di Monica Fornaciari (RE), Art Director e mamma di 3 ragazzi al limite della DSA, con la passione per l’illustrazione. Storyteaching crea strumenti visivi a supporto della didattica scolare elementare dei bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o al limite della certificazione D.S.A. (disturbi specifici dell’apprendimento e quindi dislessia, disortografia, discalculia, disgrafia). Le soluzioni che propone si basano su un principio scientifico: che la comunicazione narrativa sia elemento fondante nella facilitazione dell’apprendimento. Levante di Sara Plaga (MI) è una startup benefit nata nel 2021 che opera in ambito green tech e produce pannelli fotovoltaici modulari a origami. I due fondatori sono amanti della vela e dei camper e durante le loro esperienze hanno avvertito il bisogno di avere energia sempre a disposizione e allo stesso tempo di spazio per produrla. I progetti sono stati premiati da Martina Gianecchini, Prof.ssa associata di Gestione delle Risorse Umane presso l’Università degli Studi di Padova e Referente dell’Executive Master in “Human Resource Management presso CUOA Business School”. E’ componente del gruppo internazionale di ricerca 5C (Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers) che coinvolge ricercatori da circa 30 Paesi. Secondo classificato il progetto Frida di Yasmine Maria Granata (MS), che insieme al Politecnico di Milano ha avviato uno studio per risolvere i diversi problemi di chi indossa lo Chenau, l’ortesi più utilizzata al mondo per la cura della scoliosi, la stessa che ha utilizzato lei. Frida è una nuova ortesi per la scoliosi idiopatica dell’adolescente, nata per aumentare il comfort degli attuali corsetti, accelerarne la cura e risultare un accessorio moda. A premiare il progetto Gaya Spolverato, chirurga oncologa Presidente di Women in Surgery Italia e delegata alle politiche per le Pari Opportunità della Rettrice dell’Università degli Studi di Padova. Si è aggiudicata il terzo premio in palio Elena Marcolla (TN) con Baolfly. Il progetto nasce dalla volontà di trovare una soluzione ai problemi legati al crescente fabbisogno alimentare, correlato al costante aumento della popolazione. E propone lo sviluppo di una filiera locale di recupero e valorizzazione dei sottoprodotti alimentari per produrre, mediante l’allevamento di insetti, nuove fonti di proteine alternative a basso impatto ambientale da destinare alle industrie mangimistiche e alle aziende zootecniche. A premiare il progetto la Consigliera Comunale del Comune di Padova Elena Cappellini. E’ stato inoltre conferito da Eurointerim Spa un Premio Speciale per il Progetto UAF (MI). Si tratta di un servizio di nipoti-on-demand per compagnia ad anziani, che nasce per cercare di risolvere il problema della solitudine ricreando il genuino rapporto tra nonni e nipoti. A premiare il progetto sono intervenuti Stefano Zaramella di Gruppo Polis, che riunisce 4 cooperative che dal 1985 lavorano per dare una risposta concreta alle persone in difficoltà. “Con grande soddisfazione – spiega il Presidente dell’Agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa Luigi Sposato – venerdì 20 gennaio abbiamo finalmente scoperto le vincitrici della decima edizione del Concorso Donna e Lavoro. I Progetti sono davvero molto interessanti e innovativi. Il Concorso fino ad oggi ha premiato più di 70 donne in 10 edizioni, con più di 60 mila euro in premi attribuiti”. In occasione della decima edizione del Concorso, Eurointerim sostiene le migliori studentesse dell'Università degli Studi di Padova dell'A.A. 2022/2023 con 5 borse di studio del valore di 1.000€ ciascuna. Le borse di studio sono state consegnate alle studentesse durante la Premiazione. La Giuria era composta da 7 donne con profili lavorativi diversi ma accomunate da forte intraprendenza e spirito imprenditoriale al femminile: Marisa Roncato, imprenditrice dal 1995 e fondatrice del Brand CIAK Roncato; Alessia Selmin, vincitrice della prima edizione del Concorso, oggi Coordinatrice delle attività Formative del CDL di Ostetricia di Padova; Margherita Morpurgo docente presso l'Ateneo Patavino e ricercatrice nel settore della nanomedicina; Sonia Perazzolo, Imprenditrice e Past Presidente dell'associazione FIDAPA del Distretto Nord Est; Francesca Pievani e Alice Zantedeschi, vincitrici dell’ottava edizione del Concorso con Fili Pari, la startup innovativa che produce capi di abbigliamento realizzati con il primo tessuto, da loro brevettato, realizzato con polvere di marmo. E Amelia Cuomo, proprietaria di Pasta Cuomo, storico pastificio di Gragnano.