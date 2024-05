Il pap test: storia e successo di una tecnica ancora attuale

La prevenzione del tumore del collo dell’utero ha un alleato importantissimo: il pap test, un esame di laboratorio fondamentale, che ha salvato e salva la vita di milioni di donne. Ma quali sono la storia e le caratteristiche di questo importantissimo strumento di diagnosi e prevenzione? A raccontarli è il dottor Giacomo Dell’Antonio, responsabile Anatomia Patologica di RDI (Rete Diagnostica Italiana) di Limena (PD) – tra i principali hub di laboratorio analisi di Cerba Healthcare Italia, che comincia proprio dalle origini: «Il dottor Georgios Papanicolau era un sognatore determinato.

Intuì come si potesse con un semplice striscio raccogliere le cellule dalla cervice e determinarne sia l'assetto ormonale che successivamente le alterazioni citologiche predittive del carcinoma della cervice o diagnosticarlo in maniera certa. Iniziò il suo studio su cavie nel 1928 e dovette attendere fino agli anni 40 per poter sperimentare tale procedura sulla popolazione femminile. Dopo i primi risultati positivi negli anni '50 se ne capì l'importanza diagnostica e di prevenzione iniziando con esami di screening e determinando ad oggi il più grande successo nella lotta ai tumori.

A favorire la diffusione del pap test è stata la sua semplicità di esecuzione, la sua sensibilità e specificità nell'individuare le lesioni e questo anche grazie alla professionalità di citoscreener, medici anatomo patologi e ad una classificazione internazionale (Bethesda) che ne ha reso più facile l’interpretazione e l’applicazione clinica».

In Italia le campagne di screening si applicano alle donne tra i 25 e i 65 anni e il pap test rappresenta una delle best practice del gruppo Cerba HealthCare Italia, presente a Padova e in tutto il Veneto con numerosi centri. «Nonostante tutti i progressi della medicina – prosegue lo specialista –, se si considera negli ultimi cinquant'anni quale sia stato il tumore che ha avuto la maggiore regressione in incidenza (casi nuovi per anno) e prevalenza (casi attuali nella popolazione), questo è il carcinoma della cervice.

Paragonando i dati tra i Paesi in cui è stato introdotto lo screening con pap test (a cui aderisce solitamente circa il 70-80% delle donne) con i paesi in cui non vi è screening, si osserva come in questi ultimi la mortalità per carcinoma della cervice sia sino a 50 volte maggiore Ultimamente il pap test ha avuto delle evoluzioni significative, in quanto la scoperta ed individuazione dei ceppi di papilloma virus legati all'insorgenza e allo sviluppo del carcinoma della cervice e la possibilità di identificarli con metodiche di biologia molecolare nelle cellule prelevate durante il pap test ha permesso di aumentare l'accuratezza della diagnosi e della prognosi».

La modalità di prelievo non cambia ma il materiale viene processato in maniera diversa, detta anche “strato sottile”, potendo così utilizzare le cellule prelevate per entrambe le metodiche, sia la citologia tradizionale per vedere le alterazioni morfologiche sia la ricerca con la biologia molecolare di DNA o RNA di papilloma virus.

Il pap test si effettua usando prevalentemente lo “strato sottile” con solo l'esecuzione di biologia molecolare. Se risulta negativo, il pap test viene ripetuto dopo 5 anni, se invece risulta positivo (cioè presenza di papilloma virus) viene eseguito anche l’esame citologico per identificare e classificare in categorie Bethesda le atipie morfologiche. «Ricordiamoci però – puntualizza il dottor Dell’Antonio – che un test di screening rivolto a tutta la popolazione è diverso come finalità ad una propria e personale attitudine alla prevenzione che dovrebbe andare oltre a questi calcoli statistici tesi ad ottimizzare spesa e risultato suggerendo personalmente il primo pap test dopo l'inizio dei rapporti sessuali e con frequenza annuale o biennale».

Sulla base dei circa 150.000 pap test citologici e molecolari eseguiti ogni anno dal gruppo Cerba HealthCare Italia, nonché della letteratura medica in merito, il ricercare soltanto con la biologia molecolare la presenza di ceppi di papilloma non permette di diagnosticare quel piccolo numero di lesioni (circa il 5 -10%) che non sono correlate al papilloma. Quindi è consigliabile utilizzare entrambe le metodiche, citologica e molecolare, ed in quest’ordine, sottolinea l’anatomopatologo: «anche perché solo il pap test citologico permette di individuare anche numerose e fastidiose lesioni infettive, ad esempio le micosi o il trichomonas che altrimenti verrebbero sottovalutate. Quindi, considerando una corretta prevenzione personale, sarebbe da utilizzare il proprio pap test per entrambe le procedure utilizzando lo “strato sottile” che permette di eseguire con un solo prelievo sia il pap test citologico tradizionale che la ricerca con biologia molecolare dei ceppi di papilloma virus».

Prenotare una visita ginecologica e un pap test nei centri Cerba HealthCare Italia è semplice e veloce: si può fare anche online sul sito di CerbaHealth Care, dove è possibile conoscere tutte le sedi del gruppo che offrono questo servizio. A tutte le sue pazienti Cerba HealthCare offre professionalità, affidabilità, precisione e rapidità nella risposta: tutti elementi che fanno la differenza quando si parla di diagnosi precoce e prevenzione.