Primo week end per la fiera sull'abitare del futuro

Oggi si chiude il primo dei due week-end a Casa su Misura 2024, che riaprirà i battenti giovedì 22 febbraio e rimarrà aperta al pubblico per altri quattro giorni consecutivi, fino a domenica 25. In questi giorni la Fiera di Padova, che vede la presenza in un unico contesto di oltre 150 qualificati produttori e rivenditori di marchi italiani e internazionali, diventa il centro di riferimento di famiglie e professionisti per tutto ciò che riguarda il meglio in termini di innovazione, design, qualità delle soluzioni e sostenibilità nel campo dell’arredamento, dei complementi d’arredo indoor e outdoor, dei servizi per la casa e dei materiali per la bioedilizia e il restauro.

Molti i marchi di prestigio presenti in Fiera, fra i quali Veneta Cucine, Adler Italia, Longato, Atlantic Group, Edilkamin, Fast, Gibus, GM Cucine, Mitsubishi, Bora, Lamborghini, De Padova, Maronese, Paola Lenti, Tonin Casa, Riflessi.

Fra le novità esposte: le eleganti proposte di Noesis, azienda di Scorzé (Ve) all’avanguardia nel settore del parquet e delle pavimentazioni in legno che presenta la nuova linea di complementi di arredo “Noesis L.o.v.e.”, con il grande tavolo in legno massiccio di rovere Balano, lungo quattro metri e 20; il nuovo concept di garage come ambiente per hobby o relax capace di coniugare design, multifunzionalità e risparmio energetico presentato da Garage Design di AD Dal Pozzo; la cucina e il soggiorno in PET (resina termoplastica) e HPL (laminato prodotto ad alta pressione da foglie di resina) proposta da Casa Evolution, azienda trevigiana di progettazione e soluzioni d’arredo che dimostra come laccati, legno e vetro possano essere sostituiti nell’arredamento degli ambienti domestici con materiali ad alta tecnologia, che garantiscono eleganza, ergonomicità e inalterabilità nel tempo.Durante tutte le giornate di fiera, gli appassionati di auto e di mobilità sostenibile potranno usufruire gratuitamente del test drive su strada messo a disposizione da Tesla, leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici di alta gamma, e da Bioenergia Srl, che nel suo stand fornirà informazioni sui sistemi di ricarica domestica con l’utilizzo di energia solare.