Tradizione, creatività e molto altro: nasce il progetto "Artigiani coraggiosi: storie e innovazioni"

In occasione di San Giuseppe, patrono degli artigiani, Confartigianato Imprese Padova lancia il nuovo progetto “Artigiani coraggiosi: storie e innovazioni”, un video che mostra i tanti volti dell’artigianato attraverso quattro elementi chiave: tradizione, innovazione, creatività e natura.

"Artigiani Coraggiosi"

Spiega il presidente Roberto Boschetto: «Con questa iniziativa, vogliamo ricordare che settantacinque anni al fianco delle imprese

padovane raccontano il nostro sguardo attento verso tutti coloro che hanno la voglia e il coraggio di fare impresa. In un periodo

difficile come quello che stiamo vivendo, vogliamo rimanere vicini, per ricordare l’importanza di guardare insieme al futuro, grazie all’appartenenza ad un’associazione che ha una storia lunga oltre sette decenni». Nel 2021 Confartigianato Imprese Padova festeggia, infatti, 75 anni di attività: «Sono passati settantacinque anni - continua Boschetto - da quando, nel 1946, un gruppo di artigiani decise di mettersi insieme in maniera organizzata, dando vita all’Unione Artigiani, oggi Confartigianato Imprese Padova. L’Italia usciva allora da una guerra devastante, la seconda in pochi decenni. Il Paese stava cercando di ripartire, di ricostruire. Oggi siamo alle prese con un'altra fase che richiede tutte le energie dell’artigianato per ricostruire il Paese. E la nostra associazione è a disposizione di tutti gli imprenditori artigiani padovani per affiancarli, anche in questo momento delicato».