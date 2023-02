Tre Comuni prorogano i termini del plafond per le aziende per immettere liquidità

Era nato come supporto indispensabile per le aziende messe all’angolo dalla pandemia, e si è rivelato uno strumento estremamente utile per superare il grave momento di crisi. «Ma la crisi - sottolinea il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin - magari ha cambiato nome, così l’aiuto derivante da un contributo dei comuni a sostegno dell’erogazione del credito in favore delle piccole imprese del comparto, conferma tutta la sua validità».

Plafond

Positivo, pertanto, che i comuni di Abano Terme, Conselve e Este abbiano prorogato i termini del plafond destinato alle aziende, agevolandone l’accesso al credito per immissione di liquidità. Il risultato, per ciò che riguarda il mondo del terziario di mercato, è la concessione di finanziamenti, con garanzie fornite da Fidi Impresa & Turismo Veneto, il confidi del sistema Confcommercio, a condizioni assai vantaggiose rispetto a quelle di mercato, soprattutto dopo il vertiginoso aumento dei tassi, con importi che, normalmente, variano tra i 10 e i 50mila euro con una durata fino a 72 mesi (con possibilità di un periodo di preammortamento), con un tasso IRS+1,10% annuo indipendentemente dal rating e con tempi e costi di istruttoria ridotti. «La sinergia tra pubblico e privato - conclude Bertin - diventa in questi frangenti tanto più importante quanto più sa incidere sulle reali necessità delle imprese. In questo i Comuni di Abano Terme, Conselve ed Este si confermano come tra i più attenti e, al tempo stesso, rapidi, nell’intervenire in favore dell’economia locale».