RadioTaxi, le centraliniste licenziate danno appuntamento sotto il Municipio

Prosegue la protesta delle centraliniste licenziate dalla Cooperativa Radio Taxi di Padova decise a vendere cara la pelle dopo che la settimana scorsa, il 30 giugno, i vertici di CO.RA.PA hanno deciso, tramite una lettera, di esonerarle dal servizio con effetto immediato a partire dal giorno successivo.

Protesta

Per questo per venerdì 8 luglio sono in programma due iniziative di protesta: a partire dalle 10.00, una delegazione della Filt Cgil Padova, distribuirà dei volantini informativi della vicenda in Piazzale della Stazione. Successivamente, indicativamente intorno alle 11.00, la delegazione si sposterà in centro per dare vita ad un presidio davanti a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova, dove più tardi ci sarà un incontro con il Sindaco Sergio Giordani e i vertici della Cooperativa.