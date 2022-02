Raduzzi (Alternativa): «Il Dl sostegni ter depotenzia il Superbonus, necessario rivederlo»

«Il limite alla cessione del credito - commenta il deputato della commissione bilancio alla camera Raphael Raduzzi - previsto nella bozza del decreto Sostegni ter, impedirà alle piccole imprese di praticare lo sconto in fattura rendendo inutilizzabile uno strumento pensato in origine per ridurre i costi dei cittadini che ora si tradurrà in una drastica riduzione del numero degli interventi di riqualificazione e nel blocco dei lavori nei cantieri».

«Un danno economico che non ci possiamo permettere, ennesimo tentativo da parte di Draghi e Cingolani (sempre più silente sui temi di riqualificazione energetica) di depotenziare la misura del Superbonus110% - continua Raduzzi - dopo il blitz tentato nella bozza della Legge di bilancio che ha fatto perdere 2 mesi di tempo. Con i colleghi di Alternativa ribadiamo con forza che la riqualificazione energetica è fondamentale per ridurre le bollette, la dipendenza dalle fonti fossili e gli impatti ambientali. E’ necessario agevolare la misura ottimizzando i controlli non inserendo paletti che ne complichino o frenino l’utilizzo alla luce soprattutto, delle tante dichiarazioni di Governo e maggioranza circa la necessità di attuare interventi strutturali per calmierare il prezzo dell’energia che alla fine si traducono invece in azioni contrarie».

«Presenteremo un emendamento - conclude Raduzzi - per sopprimere questa norma che va contro l'interesse di cittadini, piccole imprese e ambiente e abbiamo già depositato due interrogazioni parlamentari alla Camera e al Senato chiedendo spiegazioni al Governo ma soprattutto invitando Draghi e Cingolani a riconsiderare questa scelta pericolosa».