Rc auto aumentata del 8,40% nel padovano: «Rialzo astronomico, abnorme e ingiustificato»

A Padova il premio Rc auto è aumentato del 8,40%, arrivando ad una media di 387,169 euro. È quanto emerge dai numeri raccolti dall'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e diffusi dall'Unione nazionale consumatori, che fanno riferimento a novembre 2023 rispetto a novembre 2022.

Il dato relativo all'area scaligera rispecchia la media dell'incremento su base nazionale, stimato al 7,8%. L'esborso risulta ancora contenuto rispetto alla media italiana, che tocca i 390,93 euro. Verona si piazza al 57° posto nella classifica del premio medio delle varie province.

La città "cara" in Italia è Napoli, dove il premio medio della Rc auto si assesta a 559,99 euro (+5,4%). Seguono Prato, Caserta, Pistoia, Firenze, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Genova e Roma. Il dato più virtuoso è a Enna, 275,147 euro. L'incremento maggiore su base annua si è verificato a Imperia, +12%, seguita da Vercelli, Lodi e Terni con un rincaro dell'11%.

«Rialzo astronomico, abnorme e ingiustificato. Per trovare un prezzo maggiore bisogna risalire al novembre del 2019 quando era pari a 402,74. Allarma, poi, l'impennata del rincaro, che in appena un mese sale di quasi 3 euro, 2,68 euro e che se restasse uguale nei prossimi 12 mesi implicherebbe un incremento su base annua ancora maggiore, dell'8,23%, pari a 32 euro e 16 centesimi. Le compagnie hanno deciso di fare cassa e rimpinguare i loro lauti profitti a scapito degli automobilisti», afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. «Anche sul fronte del differenziale tra città virtuose come Aosta e Napoli si registra un netto peggioramento, salito a 248 euro, che arriva però a 285 euro (284,84) rispetto alla città più virtuosa, che è diventata Enna e non più Aosta», conclude Dona.