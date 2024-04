Vacanze perfette per tutta la famiglia: natura, divertimento, sport e relax si intrecciano in un unico scenario

Il contatto con la natura è la medicina più antica del mondo: allontana lo stress e le tensioni quotidiane, aiuta a rilassarsi e a sentirsi in amicizia con l’ambiente che ci circonda. Ecco perché una perla naturalistica, unica nel suo genere, mette la filosofia Green al centro di ogni attività per vivere un percorso polisensoriale a contatto con la natura e con il proprio essere.

Garden Toscana Resort: vacanze per grandi e piccoli guidate dalla filosofia del principio naturale

Il Garden Toscana Resort ha riaperto le sue porte mettendo al centro tutta la famiglia. Attraverso una serie di attività ed esperienze gli ospiti potranno connettersi con la natura e “ascoltarla” tra i meravigliosi lecceti che incorniciano la struttura grazie alle voci narranti dei “Garden Angels” e dell’esperienza Plants Play, unica nel suo genere, un vero e proprio ascolto di tutte le vibrazioni armoniche che le piante sanno emanare, tramite un dispositivo all’avanguardia. Un’armonia nuova, per i più mai ascoltata prima d’ora, vibrazioni di energia che accompagnano gli ospiti ad ogni passo.

Non solo natura e divertimento, ma anche storia e cultura

Grazie alla collaborazione con la società Parchi Val di Cornia, ultima novità 2024, al Garden Toscana Resort si potrà fare un vero e proprio tuffo nella storia! Divertenti laboratori archeologici, adatti ai bambini, e con metodi di fruizione innovativi, offriranno la possibilità di conoscere l’immenso patrimonio naturale, artistico e culturale che contraddistingue la meravigliosa terra denominata Costa degli Etruschi e la civiltà che anticamente l’ha abitata. I piccoli ospiti potranno quindi divertirsi durante dei veri e propri laboratori didattici interattivi grazie ai quali potranno toccare con “mano” la storia: pillole di teoria li avvicineranno alle diverse tecniche costruttive fino ad arrivare a conoscere l’antico alfabeto etrusco. Gli ingredienti perfetti per un avvincente e affascinante viaggio “fattivo” nella civiltà passata.

Il cuore Family del Garden: al centro i piccoli ospiti

Sempre ai bambini sono dedicate moltissime attività, dall’Infant Club – novità della stagione 2024 – servizio di assistenza personalizzata per i più piccini, all’interno del Blumillo Club, con operatori specializzati che si prenderanno cura di bimbi dai 12 ai 36 mesi, pensato per offirere ai genitori la possibilità di poter usufruire degli altri servizi del Garden, lasciando in sicurezza per alcune ore i propri figli, all’esperienza Bricks 4 kids® con attività, laboratori insieme allo staff, dando vita ad incredibili modelli motorizzati realizzati con i mattoncini LEGO®, sino alla Kids Experience, alla scoperta delle piante officinali dell’orto didattico, imparando a stare a contatto con la natura attraverso esperienze ludiche, laboratori creativi e tante altre attività pensate per loro.

Attenzione e cura per il cibo sano

Anche all’alimentazione viene data molta importanza. La ristorazione, d’altronde, è uno dei fiori all’occhiello del Resort, con i suoi cinque ristoranti pronti a soddisfare ogni richiesta e con il Bistrot Gardenia che rappresenta una punta di eccellenza con una food experience all’insegna della cucina di alta qualità. Il connubio perfetto tra gusti del territorio, cibo biologico, qualità e varietà di sapori che trovano sempre nel #PRINCIPIONATURALE la propria casa.

Ai bambini, inoltre, da quest’anno è dedicato un intero menù baby che potranno trovare ogni giorno nel Ristorante centrale Il Melograno.

Sempre per i più piccoli, ma non solo, è dedicato il progetto “Buono al cubo”, implementato nei mesi di giugno, luglio e agosto, rispetto alla stagione passata. Grazie al prezioso supporto offerta dalla Fondazione De Marchi, Onlus ideatrice del progetto che da oltre 40 anni è impegnata nelle attività di ricerca e di cura della Clinica De Marchi del Policlinico di Milano, alle famiglie verranno offerti dei preziosi consigli sulla corretta alimentazione dei propri bambini, grazie alla presenza in struttura, di nutrizioniste professioniste della Fondazione

Outdoor Experience

Ancora una volta è la natura ad essere al centro della Outdoor Experience, che porterà gli ospiti alla scoperta di una delle zone più belle d’Italia, attraverso visite ad alcuni dei più caratteristici borghi medioevali d’Italia, o esplorando i dintorni in percorsi di Trekking a misura d’uomo, o mostrando un altro “angolo” di visuale della Costa degli Etruschi, direttamente dal mare, attraverso una affascinante gita in barca a vela. Inoltre, speciale anche la serie di appuntamenti serali denominati “Sotto le stelle”, durante i quali gli ospiti potranno imparare a riconoscere pianeti, stelle e costellazioni ad occhio nudo ed osservare i corpi celesti con i telescopi da postazioni strategiche all’interno del meraviglioso scenario naturale della struttura.

Sport & relax: cosa scegliere?

Asseconda la tua voglia di Sport. Al Garden Toscana Resort potrai godere di un’area attrezzata completamente immersa nella natura. 12 campi da tennis in terra battuta, 2 campi da padel, 2 campi da calcetto a cinque, 1 campo da basket, 1 campo da bocce, 1 campo da volley e 1 da beach volley.

Grande novità 2024 è la collaborazione con il Monza Calcio per le Monza Academy che si svolgeranno presso la Garden Sport Zone per 9 settimane con un programma settimanale di allenamenti, tanto divertimento e confronto quotidiano. In campo tra i piccoli ospiti del Garden allenatori certificati ed ex calciatori professionisti di alto livello.

Pensando al benessere, invece, dopo una giornata dedicata all’attivita sportiva, potrai rilassarti all’interno della moderna Garden Spa scegliendo tra diversi percorsi di Spa experience, relax, tonic, purify e excite, e godere così di reali benefici per il corpo e la mente.

La nostra Spa da questa stagione è inoltre modellata per una profonda esperienza da condividere insieme alla famiglia. La Family Spa Experience, grande novità 2024, è un insieme di trattamenti, percorsi sensoriali, esperienze benessere che i nostri piccoli ospiti possono vivere, con pacchetti ad hoc, in sintonia con tutta la famiglia.

Tutte le informazioni utili su: Garden Toscana Resort.