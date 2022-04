Riapre l'Augustus, primo Hotel con piscine termali interne dedicato tutto a famiglie con bambini

lo storico hotel sampietrino sorge in una collina che gli dà lo slancio caratteristico in altezza che lo rende visibile da ogni punto della città. L'albergo inoltre è situato in prossimità della zona archeologica di via Scavi che testimonia la millenarietà delle nostre terme. La nuova gestione è di Fabilia Hotels, la prima catena Leader, nelle Vacanze per famiglie con bambini in Italia che ha come missione è quella di far star bene non solo gli adulti ma anche i giovani e giovanissimi turisti delle terme.

Augustus

Il family Wellness & Spa Hotel Terme Augustus, in Italia è il primo hotel con all'interno acqua termale, dedicato esclusivamente alle famiglie con bambini. Viene offerta la formula all Inclusive Experience Fabilia che ha eliminato tutti i costi extra in una vacanza, garantendo una qualità dei servizi inimitabile e soprattutto una miriade di servizi per le famiglie con figli fin dalla più tenera età.Il mini Club, l'animazione, gli spazi gioco interni ed esterni, i giochi acquatici, le piscine e i centri benessere sono accessibili ai più piccoli accompagnati da mamma e papà. Le piscine e i percorsi Spa sono aperti fino alle 21.

Famiglie

Racconta il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello: «E' stata una grandissima emozione la mia visita, di saluto alla famiglia Bastoni che ringrazio, assieme a tutti i collaboratori, di credere e investire nella nostra destinazione turistica. Emozionante perché entrare in un albergo e vedere centinaia di bambini e tantissime famiglie, con schemi organizzativi e logistici innovativi per la nostra realtà, vivere l'esperienza termale è qualcosa di assolutamente "rivoluzionario" che fa ben presagire l'importanza vitale di rivolgersi alle famiglie e a coloro che saranno i turisti adulti del futuro e la risorsa più preziosa che abbiamo, i bambini». Presenti alla visita anche il medico termalista Gianni Calabrese e il presidente di federalberghi Emanuele Boaretto.