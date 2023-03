Le ricette anti spreco delle "Donne in campo" della Cia

Decine di volantini con ricette antispreco alimentare verranno distribuiti domani, in occasione della Festa della Donna, al mercato agricolo di Rio di Ponte San Nicolò, in piazza Ruzante, in programma dalle 8.30 alle 12.30. Fra le proposte, la pasta al sugo di arrosto, la torta di pane e la frittata di pastasciutta. L’iniziativa è a cura dell’associazione Donne in Campo Cia Padova, «da sempre impegnata a sensibilizzare all'uso consapevole dei prodotti».

Donne in Campo

«Inviteremo i consumatori ad evitare di sprecare il cibo e ad utilizzare le materie prime del nostro territorio – sottolinea Milena Prando, presidente di Donne in Campo Cia Padova – Siamo particolarmente sensibili a questo tema, soprattutto in un contesto di difficoltà qual è l’attuale. Non possiamo permetterci di buttare via nulla, anche nel rispetto delle persone che non sono in grado di mettere insieme il pranzo con la cena». Per quanto riguarda i numeri, in Veneto le imprese agricole femminili sono 14.111, il 22,8% del totale delle aziende agricole iscritte nei registri delle Camere di Commercio provinciali. Negli ultimi anni, però, ne sono scomparse circa 300, il 2% del totale. In ogni caso, un segnale di speranza è rappresentato dalle imprese agricole femminili giovanili, ovvero gestite da donne under 40, aumentate dell’1,2%.