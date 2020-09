«Azzerare le commissioni per operazioni bancarie fino a 25 euro»: la richiesta

A margine dell’annunciato varo del “Piano cashless” da parte del Governo per rendere più facili le spese digitali, i commercianti vedono di buon occhio l’idea di azzerare e le commissioni per i pagamenti di modesta entità ma rimangono all’erta.

Commissioni

A partire da quelli di Ascom Confcommercio Padova, con il presidente Patrizio Bertin che dichiara: «Va detto che mentre il Governo sembra intenzionato ad azzerare le commissioni fino a 5 euro, noi chiediamo che la soglia siano i 25 euro, ma soprattutto chiediamo che si tratti di una riduzione effettiva, e non mascherata da incrementi di altri costi. Alcuni anni fa le commissioni vennero azzerate per i benzinai per i pagamenti fino a 100 euro, ma furono incrementati tutti i costi accessori di gestione del Pos: una sorta di gioco delle tre carte che scarica sul commerciante al minuto gli oneri di sistema. E, ovviamente, non tutti i commercianti hanno lo stesso potere negoziale con le banche. Si continua a sostenere che i commercianti non vogliono il Pos. La verità è che ce l’hanno praticamente tutti, ma più piccolo è l’esercizio e più piccoli sono gli importi, maggiori sono i costi a carico delle imprese. Noi diciamo che questo non è giusto, per cui se il Governo vuole rendere l'Italia un Paese più moderno dove carte e bancomat siano molto più diffusi, vanno ridotti i costi a carico dei commercianti. Solo così sarà possibile assicurare il successo dell'operazione 'cashback' col superpremio da 3.000 euro destinato ai primi 100mila cittadini che useranno di più la carta di credito e dove conterà il numero di operazioni e non la cifra, per cui cinque caffè - è stato spiegato - equivarranno a cinque borse di lusso. Un incentivo che si affiancherà al "cashback" più tradizionale e che consentirà a chi sceglie i pagamenti digitali di ottenere un rimborso massimo di 300 euro».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lotteria degli scontrini

Tutto questo dal primo dicembre, purchè arrivino i decreti attuativi del Tesoro, mentre partirà dal 1° gennaio la lotteria degli scontrini, un concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico. «Purtroppo - segnala il presidente dell’Ascom Confcommercio - in tutti questi provvedimenti e in misura forse ancora maggiore nel tetto fissato per i pagamenti in contanti (ora limitati a 2.000 euro) c’è una sorta di “criminalizzazione” del denaro e una colpevolizzazione dei commercianti. Invece, ripeto: togliete le commissioni e vedrete che i commercianti non hanno nulla in contrario a favorire lo sviluppo della moneta elettronica».