Riduzione della Tari anche a Rubano: «Segnale importante per le 1.390 imprese che operano nell’area»

«Apprezziamo la decisione dell’Amministrazione di Rubano di diminuire la Tari, si tratta di un segnale importante per chi fa impresa in un periodo diffilile come quello che stiamo vivendo». Il messaggio indirizzato al Sindaco Sabrina Doni, che nei giorni scorsi ha annunciato una diminuzione della tariffa sui rifiuti, arriva dal Presidente del Mandamento di Rubano di Confartigianato Daniele Allegro che aggiunge: «Per fare impresa, oggi più che mai, servono certezze sui costi dei servizi e serve efficienza. La diminuzione della Tari è certamente una decisione che gli imprenditori locali apprezzeranno, perché rappresenta un’attenzione dell’amministrazione comunale verso il mondo economico».

1.390 aziende

Nell’area di Rubano operano 1.390 aziende artigiane. Appartengono principalmente ai settori dell’edilizia, dell’installazione di impianti, della metalmeccanica e dell’acconciatura. La battaglia di Confartigianato per la revisione della tariffa TARI era iniziata oltre un anno fa, quando il lockdown aveva costretto alla chiusura numerose attività artigianali, imprese che non potevano, dunque, produrre rifiuti: «Abbiamo chiesto in quella occasione - spiega Gianluca Dall’Aglio, Vice Presidente di Confartigianato Imprese Padova - una diminuzione della Tari, tenuto conto della situazione drammatica che stavano vivendo le nostre imprese e un’armonizzazione della tariffa per renderla uniforme nelle varie zone della provincia. Diversi Comuni hanno accolto le nostre richieste, tra questi Rubano che ha così dimostrato un’attenzione verso le attività artigianali che operano nel territorio».