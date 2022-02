Rincari energia, Bertin: «Alle famiglie non rimane nulla dopo aver pagato le bollette»

«Siamo di fronte ad una vera e propria escalation – – che sta mettendo in difficoltà le nostre imprese per un duplice aspetto: paghiamo tantissimo l’energia e non riusciamo, se non marginalmente, a trasferire il costo sui consumatori che, per parte loro, sono in estrema difficoltà a sostenere i consumi dopo aver pagato bollette stratosferiche». Ha commentato così il presidente Patrizio Bertin l'incessante corsa dei prezzi, documentata dalla rilevazione mensile del Settore Programmazione Controllo e Statistica Ufficio Prezzi del Comune di Padova, e all’Ascom Confcommercio non nascondono la propria preoccupazione.

Indici

Se l’indice complessivo vede una percentuale del +5,5% tendenziale (gennaio 2022 su gennaio 2021) e del +1,7% congiunturale (gennaio su dicembre), i valori per l’energia sono da far tremare i polsi: +58,8% per l’energia elettrica se calcolata sull’anno ma +21,6% sul mese, +71,3% per il gas di città sull’anno ed il + 26,4% sul mese. «A fronte di tutto questo – osserva Bertin – il pane aumenta di un residuale +3,3% in un anno e +1,6% in un mese mentre, sempre sul fronte dell’alimentazione di produzione industriale, dobbiamo registrare l’aumento degli oli (+20,6% tendenziale e +2,0% congiunturale) e quello della pasta (+11,2 e + 2,4%). Cresce di poco anche l’abbigliamento (+2,1% e +0,5%) e così dicasi per le calzature (+0,5% e +0,8%»).

Famiglie

«Purtroppo – conclude Bertin – se non interverranno fatti nuovi, dei quali peraltro dubito viste anche le frizioni internazionali, sarà difficile che il mondo del commercio riesca a mantenere i prezzi entro i limiti registrati a gennaio. Però ripeto: il problema vero è che le famiglie, dopo che hanno pagato le bollette, non hanno più soldi da spendere».