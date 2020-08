Rinnovo degli organi sociali di Usarci Padova: confermato il presidente Paolo Garcea

Rinnovati gli organi sociali di Usarci Padova, l’associazione degli agenti di commercio con inquadramento Enasarco, che conta ben 400 iscritti.

Le cariche

L’assemblea, che si è riunita nella formula prevista dalle disposizioni di sicurezza nell’ambito dell’emergenza sanitaria, ha confermato presidente Paolo Garcea e alla vice presidenza Mauro Coltro. Segretario è Giuseppe Furini e tesoriere Marco Piasentini. Entrano tre nuovi consiglieri: Sergio Bettin, Alberto Giacometti e Luca Sontacchi. Usarci Padova (che ha sede ad Albignasego), rappresenta anche la provincia di Rovigo e fa parte della Federazione nazionale Usarci, presente su tutto il territorio italiano.

Crescita degli associati e di servizi forniti

«Nonostante la complicata congiuntura economica, Usarci Padova esce da un periodo di ottimi risultati in termini di crescita degli associati e di servizi forniti - sottolinea il presidente Paolo Garcea -. Tutto questo è stato possibile grazie anche alla collaborazione instaurata con la consorella di Verona, guidata dal vice presidente nazionale Massimo Azzolini. L’obiettivo è ora quello di incrementare ulteriormente la presenza sul territorio: un traguardo alla nostra portata, considerato il notevole potenziale delle province di Padova e Rovigo. Per questo motivo, l’assemblea ha deciso di rafforzare la squadra del Direttivo».

Usarci

Usarci è presente a Padova dal 1955. Gli oltre 400 agenti iscritti sono strutturati sia in forma di ditta individuale come pure societaria (sas, snc e srl), operanti anche su mercati esteri. La sede Usarci si occupa di tutte le questioni che riguardano la categoria, dall’ambito contrattuale a quelli fiscale e previdenziale. Per ogni informazione e contatto: tel. 049.710929, email: info@usarci-pd-ro.it.