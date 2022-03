Fondazione Cariparo, l'ex rettore Rosario Rizzuto nuovo consigliere generale

Un ex rettore dell'Università di Padova alla "corte" di un altro ex rettore: Rosario Rizzuto è stato nominato nuovo consigliere generale della Fondazione Cariparo, di cui è presidente Gilberto Muraro.

Fondazione Cariparo

Rizzuto resterà in carica per i prossimi cinque anni e - come rivela "Il Mattino di Padova" - potrebbe ora diventare uno dei candidati per la successione alla presidenza quando Muraro lascerà la guida dell'ente. Non è l'unica new entry in Consiglio generale: ne fa da poco parte anche il commercialista Francesco De Agostini, socio fondatore di Acanto (società padovana che si occupa di consulenza aziendale e finanziaria) e componente dell'associazione Amo Padova, che è stato scelto dal sindaco Sergio Giordani e che ha preso il posto di Stefano Bellon, dimessosi dopo essere diventato il nuovo presidente di AltaVita Ira. La Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha già stimato che nel triennio 2022-2024 stanzierà 165 milioni di euro per promuovere iniziative e progetti in tutto il territorio.