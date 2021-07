Il padovano Roberto Limitone premiato come avvocato dell'anno nella sezione "Acquisizioni"

Roberto Limitone, legale dello studio padovano Legalitax, è stato premiato come avvocato dell’anno nella sezione M&A Mid Market durante i Legalcommunity Corporate Awards, gli Oscar del mondo dei legali d’impresa.

Roberto Limitone

Per assegnare il prestigioso riconoscimento sono state analizzate le più importanti operazioni di acquisizione del mondo societario nell’ultimo anno. Gli awards hanno celebrato i protagonisti del mercato legale nei settori del m&a, real estate, private equity, equity capital markets, corporate restructuring, competition antitrust, tax m&a e penale societario. “Professionista di altissimo livello in ambito M&A Mid Market. Durante il periodo di ricerca il suo lavoro è stato rilevante per quantità e complessità dei mandati seguiti”: queste le motivazioni stabilite dalla giuria. Da segnalare sicuramente il lavoro svolto nella complessa operazione che ha portato alla cessione della quota di maggioranza della trevigiana "Roberto Industria Alimentare", produttrice tra gli altri degli omonimi grissini, alla Morato Pane. Quest’ultima con quartier generale ad Altavilla Vicentina, con 300 dipendenti all’attivo, e Roberto sono così divenuti il secondo gruppo italiano nel settore della panificazione industriale con un fatturato complessivo di gruppo di 250 milioni di euro. Gli analisti hanno definito questa operazione come il vero e proprio “colpo di mercato” nell’alimentare nel corso del 2020. Limitone ha assistito la parte venditrice: «Il mercato è in fibrillazione con fondi e multinazionali che stanno guardando con interesse a molte realtà imprenditoriali del nostro territorio. Mi ha fatto particolarmente piacere seguire un’operazione di aggregazione industriale completamente “made in Veneto” che rafforza i nostri imprenditori sul fronte nazionale e internazionale».