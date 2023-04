A Roma conferenza bilaterale ricostruzione: Toson nuovo Presidente Camera Commercio Ucraina in Italia

Il Presidente della Camera di Commercio Nazionale Ucraina, Gennadiy Chizhikov, e il nuovo Presidente della Camera di Commercio Ucraina in Italia, Marco Toson, hanno partecipato alla Conferenza bilaterale dedicata a interventi e progetti per la ricostruzione dell’Ucraina, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal.

Conferenza

La conferenza si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 26 aprile, a Palazzo dei Congressi di Roma. Presenti, oltre ai premier dei due rispettivi Paesi, i massimi esponenti del Governo italiano ed ucraino, della Commissione europea e delle principali istituzioni finanziarie internazionali. Obiettivo dei lavori quello di presentare i piani di intervento della ricostruzione nelle due fasi di fast recovery e a medio e lungo termine. C'erano Werner Hoyer, Presidente della Banca europea per gli investimenti, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e i ministri Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti, Adolfo Urso e Matteo Salvini.

Incarico

L’incarico a Marco Toson di coordinare la Camera di Commercio Ucraina in Italia conferma il suo importante ruolo nella relazione tra i due Paesi. «Obiettivo è quello di condividere l’esperienza e le competenze tra gli interlocutori, Italia e ucraini, al fine di fornire le migliori soluzioni per la ricostruzione del Paese».

Toson e Confapi

«Il nostro impegno - prosegue il nuovo Presidente della Camera di Commercio Ucraina in Italia, Marco Toson - è quello di garantire una relazione diretta tra le parti coinvolte nell’opera di ricostruzione nelle aeree colpite dalla guerra in Ucraina. Faremo la nostra parte fungendo da anello di congiunzione e di coordinamento tra le realtà imprenditoriali ucraine e quelle italiane impegnate in questa importante missione». A rafforzare questo passaggio la firma che sancirà in maniera ancora più evidente la collaborazione tra i due Paesi. Infatti, alle ore 17:00 di oggi mercoledì 26 aprile, ci sarà l’atto ufficiale che sancirà il Memorandum of Understanding tra la Camera di Commercio Nazionale Ucraina e Confapi Nazionale.