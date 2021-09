Il ruolo strategico delle PMI in questo periodo storico: il convegno alla Fornace Carotta

Venerdì 24 Settembre, dalla 9 alle 18 presso la Fornace Carotta in via Siracusa 61

Venerdì 24 Settembre, dalla 9 alle 18 presso la Fornace Carotta in via Siracusa 61, si tiene il convegno, organizzato da Federcontribuenti dal titolo “Il ruolo strategico delle PMI in questo periodo storico”.

Piccole medie imprese

Le piccole e medie imprese sono una realtà preponderante sul territorio italiano, che vede il 60% degli addetti all’industria impiegato in aziende con meno di cinquanta dipendenti. Realtà che sono state messe duramente alla prova dalla pandemia da Covid. Il convegno “Il ruolo strategico delle PMI in questo periodo storico” – Testimonianze e racconti dal “fronte” nasce proprio per valorizzare il ruolo di questo piccolo esercito di frontiera, che in un momento storico delicato e complesso ha resistito, dando veri e concreti esempi di resilienza e adattamento.

Lavori

Interverranno figure di spicco della realtà di piccole medie imprese che racconteranno con che spirito e iniziativa hanno donato nuova vita all’ossatura di questo Paese insieme a economisti ed esperti. Ad apertura dei lavori il saluto del Sindaco di Padova Sergio Giordani, dell'Assessore alla Cultura, Andrea Colasio e dell'Assessore Sviluppo Economico della Regione Veneto., Roberto Marcato.