Saldi e abbigliamento, a comprare sono gli uomini

La terza giornata di saldi con il 7% di vendite in più rispetto ai saldi invernali dello scorso anno è stata accolta con apprezzamento da parte delle asssociazioni di categoria.

Saldi

«Il giorno della Befana - commenta Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Veneto e Ascom Confcommercio Padova - è stata un'ottima giornata per le vendite sia nel padovano che in Veneto ma buone notizie giungono un po' da tutto il Paese a dimostrazione che le speranze di Confcommercio della vigilia erano ben riposte». Azzeccate le previsioni circa un'intensificazione delle vendite in corrispondenza del lungo weekend dell'Epifania con una media scontrino che, anch'essa, si attesta al +7% sempre rispetto al pari periodo dell'anno scorso.

Dati

«Nonostante le bollette - continua Capitanio - nonostante le incertezze, i consumatori sono tornati a comprare nei negozi e questo è senz'altro un ottimo segno». Dal terzo giorno di saldi arrivano poi anche altri dati che, in prima battuta, potrebbero sembrare curiosi. «Stiamo registrando - rivela il presidente di Federmoda Veneto e Padova - un aumento delle vendite nell'ordine del 9% per quanto riguarda i capi maschili, del 2% per ciò che attiene ai bambini, del 3% per i capi femminili e del 6% per le calzature. E' un trend consolidato nel senso che il bambino è una vendita classica prenatalizia (i nonni non aspettano certo i saldi per fare i regali ai nipotini), così come i capi femminili, se incontrano il favore della clientela, vengono acquistati in stagione. L'uomo, per contro, guarda ai saldi con l'obiettivo di rinnovare il guardaroba ad un prezzo conveniente».