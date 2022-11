HiRef, Alberto Salmistraro è il nuovo amministratore delegato

L’ingegner Alberto Salmistraro è il nuovo amministratore delegato di HiRef, azienda di Tribano fra le più innovative e interessanti del cooling system italiano. Salmistraro rileva così il ruolo di Mauro Mantovan, presidente e socio fondatore dell’azienda, prematuramente scomparso lo scorso 22 ottobre. Già membro del consiglio di amministrazione di HiRef, Salmistraro è anche amministratore delegato di Eneren, uno degli spin-off del gruppo.

Alberto Salmistraro

«Nonostante la terribile notizia ci abbia lasciato sgomenti - spiega Salmistraro - c’è stata una grandissima reazione in azienda da parte di tutti. Una risposta di un gruppo unito e poggiato su fondamenta solide, superiore a quanto ci saremmo potuti immaginare. Straordinaria forza di volontà e spiccato senso di responsabilità sono stati i due elementi chiave che ci hanno permesso di superare i primi momenti, quelli emotivamente più duri. E anche su questo, ancora una volta, il contributo di Mauro Mantovan è stato essenziale: la sua capacità di coinvolgere le persone, dare loro responsabilità e autonomia, è stato il suo ultimo regalo all’azienda che ha fondato. È solo grazie alla sua lungimiranza e all’attenzione alla crescita del team aziendale che abbiamo saputo far fronte alla situazione. Continueremo sulla rotta che lui ha tracciato: coltivare i rapporti umani e le relazioni, fare crescere talenti in azienda, pensare fuori dagli schemi, come ricorda il nostro payoff «Innovators above the standards», realizzando così prodotti capaci di anticipare il futuro e le richieste di un settore esigente e mutevole». Salmistraro, 40 anni, laurea magistrale in Ingegneria meccanica con indirizzo in tecnologie meccaniche e produzione, conseguita presso l’Università di Padova, ha una consolidata esperienza nel campo della climatizzazione con impiego di energie rinnovabili con specializzazione in impianti geotermici a bassa entalpia. Nel 2008 ha fatto il suo ingresso come project manager in Eneren Srl, società italiana specializzata in soluzioni di condizionamento innovativo, residenziale e commerciale, a forte impronta sostenibile, dal 2015 ne riveste il ruolo di general manager e ora quello di amministratore delegato. Ad aprile 2022 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di HiRef Spa.

HiRef

Un altro storico collaboratore di Mantovan, il direttore dell’area ricerca e sviluppo Fabio Poletto, diventa il nuovo direttore generale di HiRef. Mentre nel Consiglio di Amministrazione dell’azienda, oltre a Salmistraro e Luca Galletti, entra la chief financial officier Elena Brandolisio. HiRef è un gruppo che oggi fattura 80 milioni di euro e impiega oltre 350 persone. A spingere la crescita del gruppo in questi anni ha contribuito, tra le altre cose, proprio il personalissimo modello d’innovazione elaborato da Mauro Mantovan e basato sulla generazione a ciclo continuo di corporate spin-off. Sono state sette le aziende interne fatte nascere in questi anni supportando e sviluppando le idee di collaboratori dotati di grande capacità brevettuale, tutte nel settore Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration (HVAC&R). Tecno Refrigeration, Eneren, It.Met, HiDew, Ecat, HiRef Engineering e Jonix.