San Valentino, un giro d'affari di oltre 13 milioni di euro

A festeggiare il San Valentino con il proprio partner, quest’anno, saranno quasi 441 mila padovani nella nostra provincia, oltre il 47% secondo i dati dell’Osservatorio Economico della Confesercenti del Veneto Centrale. Un numero non solo elevato, che conferma la popolarità della festa, ma che appare anche in forte crescita rispetto alle stime più recenti, che vedevano numeri oscillanti fra il 25 e il 35%. Nonostante i vari lockdown, dicono numerosi studi, non abbiano fatto bene alla vita di coppia e nonostante cada di lunedì, quindi, per molti padovani sarà un San Valentino pieno d’amore. Quanto ai festeggiamenti, tuttavia, saranno più a risparmio rispetto al passato.

Cena

La cena. Ancora una volta si conferma la preferenza per la cena romantica, scelta dal 70% degli innamorati. Tra questi, il 50% opterà per una serata fra le mura domestiche, con un menu fatto in casa (37%), oppure da asporto (10%). Il rimanente 20%, invece preferirà una cena al ristorante (o, in quota marginale in altri luoghi meno formali, come pizzerie, osterie o trattorie). Alcuni anticiperanno il festeggiamento alla domenica sera. Ampia la varietà di prezzi: nei ristoranti si parte dai 25/30 euro, ma si può superare i 200€, a seconda del locale e del menu. Per un giro d’affari di circa 3 milioni.

Viaggio

In viaggio. L’8% (contro il 4% del 2017) invece, sceglierà di partire con il proprio partner per un piccolo viaggio romantico in Italia, magari nel fine settimana precedente o successivo. Per una minivacanza, i costi si aggirano tra i 130 ed i 400 euro a persona per un soggiorno in hotel, e tra i 200 ed i 600 per terme e Spa. L’indotto si calcola di oltre 4,5 milioni di euro.

Regali

I regali. Tra coloro che festeggeranno, un’ampia maggioranza (87%) si scambierà anche un piccolo regalo. In molti (49%) sceglieranno regali utili o simbolici, ma non mancano i regali più tradizionali: cioccolatini (12%), fiori e gioielli.

Budget

Quanto al budget, il 47% dichiara di voler stare su cifre basse, entro i 20 euro. Un altro 10% sceglierà un regalo fra i 20 e i 50 euro e solo il 6% spenderà oltre 100 euro. Il rimanente campione preferisce non dichiarare o non ha deciso. Nel complesso, per i regali, l’Osservatorio stima una spesa complessiva di 5,7 milioni in lieve calo rispetto ai 6,2 milioni del 2017.