Sanificazione e cleaning, boom di assunzioni

Sono chiamati i professionisti dell’invisibile, a Padova sono quelli che entrano nei supermercati, negli ospedali e nelle aziende prima che le persone inizino la giornata lavorativa e rendono possibile il loro lavoro. Con la pandemia il comparto del facility management, che in Italia conta oltre mezzo milione di addetti, ha recuperato centralità e importanza. A più di un anno dal primo lockdown i professionisti del cleaning e della logistica di magazzino hanno giocato un ruolo decisivo in questi mesi di emergenza.

Euro&Promos nella città del Santo lavora per alcuni importanti gruppi della grande distribuzione organizzata e strutture sanitarie. Nel 2020 la società multiservizi ha ottenuto la certificazione “Biosafety Trust Certification” per l’innovativo sistema di sanificazione per la prevenzione delle infezioni, fortemente richiesta in ambito sanitario e utilizzata nei cantieri del padovano. «Le attività di cleaning e sanificazione, se svolte con professionalità, portano a ridurre le possibilità di contagio. È cambiata completamente - spiega l’amministratore delegato Alberto Tavano Colussi - la concezione di questi servizi: oggi sono i cittadini e i collaboratori delle aziende a chiedere nuove e maggiori garanzie. La sensibilità verso la pulizia è cresciuta e, improvvisamente, ci si è trovati a dover dare risposte efficienti a tutti i settori economici, in termini di disinfezione e igienizzazione. In questo abbiamo dato un contributo fondamentale ai partner, un contributo che trova origine nell’esperienza e nel know-how». La crescita della società è confermata anche dal bilancio 2020, chiuso con il risultati migliore mai ottenuto con un controvalore economico in termini di produzione di 108 milioni di euro. Nell’ultimo anno sono state assunte 650 persone, circa il 70% dei dipendenti sono donne.