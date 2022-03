Presentazione Mud, la scadenza si avvicina: si rischiano multe fino a 10mila euro

C’è tempo fino al 22 maggio per presentare il Mud - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, obbligatorio per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, quali stazioni di servizio, autolavaggi, autodemolizioni, ricambi pneumatici moto, cicli, auto, autoricambi/officine, ecc.

Mud

La mancata o l’errata compilazione del Mud prevede sanzioni variabili da 2mila a 10mila euro. Per gestire al meglio le pratiche è possibile affidarsi agli uffici Confesercenti di Padova o di Vicenza. I soci e clienti potranno recarsi in sede dall’1 al 30 aprile per la consegna dei documenti necessari previo appuntamento telefonico o email con il centralino provinciale. È importante portare con sé tutti i documenti assieme, tra cui il registro di carico e scarico aggiornato, compilato e vidimato dalla Camera di Commercio e tutti i formulari rilasciati dagli operatori che hanno ritirato e smaltito i rifiuti nel 2021.