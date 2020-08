«Si trasferisca al 30 settembre il termine per i versamenti senza maggiorazioni»: la richiesta

«Non ha senso parlare di nuovi contributi a fondo perduto e poi non riaprire i termini per i versamenti a saldo e primo acconto delle imposte sui redditi almeno fino al 30 settembre». Non demorde Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova, che torna a richiedere una moratoria fiscale «visto che finora il Governo ha fatto orecchie da mercante».

La richiesta

Spiega Bertin: «Entro giovedì 20 agosto circa 5 milioni di partite Iva in Italia e almeno 80mila in provincia di Padova devono completare i versamenti di saldo 2019 e primo acconto 2020 di imposte sui redditi e contributi con la maggiorazione dello 0,40 per cento, così come previsto dal Dpcm del 29 giugno. Lo Stato da questa tornata fiscale incasserà 8,4 miliardi di euro ed è questa la giustificazione che è stata addotta da Conte e Gualtieri per rifiutare di concedere un’ulteriore proroga che lascerebbe più tempo per la carenza di liquidità di imprese e professionisti a causa del lockdown». Una giustificazione che, secondo Bertin, finisce per danneggiare quegli imprenditori che, ligi da sempre al proprio dovere fiscale, quest'anno fanno fatica a mettersi regola non per colpa loro ma perchè, per mesi, sono stati obbligati a tenere chiuso: «Un po' più di respiro - prospetta il presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova - consentirebbe di incamerare qualche altra risorsa ed è per questo che insisto: si trasferisca al 30 settembre il termine per i versamenti senza maggiorazioni».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostegni

Non solo, visto che Patrizio Bertin è convinto che per rimettere in carreggiata un'economia che deve anche fare i conti con i contagi di rientro non bastino i pur positivi interventi sugli ammortizzatori sociali ma servano, e subito, anche sostegni importanti ai consumi: «Le ipotesi avanzate nelle scorse settimane e riferite in particolare ai pubblici esercizi, all'abbigliamento e ai mobili ma anche alla fiscalità sui veicoli aziendali si sono sciolte come neve al sole. Invece quella è la strada giusta perchè sono gli stimoli fiscali alla domanda quelli che possono invertire la tendenza e far sì che consumatori impauriti da una ripresa che in tanti prospettano difficile, si convincano a spendere». Chiusura sullo smart working: «Nell'emergenza si è fatta di necessità virtù. Ma adesso non ha più molto senso rimanere tutti a casa. Serve una "nuova normalità" che preveda, con tutte le accortezze del caso, che ci si possa anche confrontare "in presenza" e che gli uffici siano al servizio dei cittadini. D'altra parte, se si è andati in vacanza (ed è stato positivo salvo qualche eccesso), non vedo perchè non si possa anche andare al lavoro».