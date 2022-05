Sciopero nazionale scuola: «Misure del Governo inaccettabili»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad animare la protesta nazionale, a sigle unite contro le "misure inaccettabili” previste dal Decreto Legge 36/22 che riguardano la scuola, anche una delegazione padovana. «Le misure decise unilateralmente da parte del Governo contenute nel DL 36 sono semplicemente inaccettabili e quindi, anche se mancano pochi giorni alla fine dell’anno scolastico, oggi abbiamo scioperato e indetto una manifestazione nazionale a Roma, visto che il mondo della Scuola non ha davvero altro modo per far sentire la sua voce». Così, Mara Patella, Segretaria Generale della Flc Cgil Padova, anche lei oggi alla manifestazione in Piazza SS Apostoli a Roma con una delegazione della categoria padovana per partecipare alla protesta nazionale indetta da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, SNALS Confsal e Gilda.

Scuola

«È necessario – prosegue Mara Patella – che la scuola inizi finalmente a venir considerata una risorsa e non una spesa da eventualmente tagliare per fare cassa. Il personale, sia quello docente che ATA, deve venir stabilizzato al fine di formare quella comunita educante ben descritta all’articolo 24 del nostro CCNL che, ricordiamo, è scaduto da tre anni e mezzo. Al contrario, le soluzioni previste dal Governo, cioè un ulteriore taglio degli organici, non risolveranno i problemi sul tavolo, a partire dalle cosiddette “classi pollaio” e non permetterà alle ragazze e ai ragazzi di questo Paese di ottenere ciò che la Costituzione gli garantisce e cioè un’istruzione libera e aperta a tutte e a tutti e che dia la possibilità alle nuove generazioni di scegliere la strada che intendono intraprendere per il proprio futuro».

Padova

«Dalle notizie che ci giungono da Padova – ha sottolineato Mara Patella – lo sciopero nel nostro territorio ha avuto una partecipata adesione, sia in città che in provincia, anche se a macchia di leopardo. Troppo frammentari e incompleti i dati che ci stanno giungendo in queste ore per poter fare una stima esatta, ma com’era abbastanza prevedibile, possiamo dire che oggi in parecchie scuole, lezioni e attività non hanno potuto svolgersi regolarmente».