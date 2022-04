"Sconti" dal Governo per alleggerire le bollette: «Bene così, ma un trimestre è troppo poco»

«Bene così, ma un trimestre è troppo poco». È un’approvazione e, al tempo stesso, una riserva il commento del presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova al cosiddetto Decreto Bollette che contiene una serie di aiuti e "sconti" per alleggerire i costi di luce e gas che famiglie e imprese devono sopportare.

"Sconti"

Nel provvedimento c'è anche l'azzeramento degli oneri di sistema elettrici e del gas per il secondo trimestre del 2022 e il taglio dell'Iva sul gas. «Non si può dire - continua Bertin - che il Governo non si sia mosso nella giusta direzione visto che punta a ridurre nel trimestre in corso parte degli aumenti di energia elettrica e gas stanziando risorse importanti. Però un trimestre non è sufficiente e, soprattutto, siamo lontani dal poter ammortizzare i costi energetici extra sulle imprese del terziario che, secondo un nostro calcolo, determineranno un aumento del +160% annuo». Di qui la richiesta formulata da Confcommercio: annullamento degli oneri perché non è corretto che siano le imprese a doverli pagare per lo smantellamento delle centrali. E poi non c’è solo il caro energia: «Commercio, turismo e servizi - aggiunge il presidente dell’Ascom di Padova - subiscono fortemente il caro energia e quello delle materie prime. Stiamo cercando in tutti i modi di assorbire gli aumenti dei costi ma alla fine è inevitabile che li si vada a scaricare sul prezzo dei prodotti: lo stiamo vedendo con l'aumento dell'inflazione». Si guarda dunque al prossimo decreto taglia prezzi, in via di conversione, che introduce un allargamento del credito d'imposta, che sarà previsto non solo per le imprese energivore ma anche per le altre imprese che hanno subito incrementi dei costi energetici. «Una misura - conclude Bertin - chiesta fortemente da Confcommercio».