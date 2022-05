"Tutti a Scuola - La scuola per tutti e per ciascuno". Venerdì 6 aprile, Convegno alla Fornace Carotta

«Dovremmo partire da una semplice constatazione: per la scuola ci passano tutti, in una fase, più o meno lunga, fondamentale e gravida di conseguenze per la vita di ognuno di noi. Basterebbe solo riflettere su questa basica considerazione per comprendere quanto sia assurdo trascurarla, negare ad essa le necessarie risorse per svolgere al meglio le sue funzioni. Questo convegno ha proprio l’obiettivo di sollevare questa necessità ed evidenziare, in particolare a chi ha responsabilità istituzionali, il bisogno di riportare il dibattito sulla formazione scolastica nei suoi giusti binari dove parallelamente possano correre sia la qualità che la democrazia, ossia una scuola di alto livello e accessibile a tutte e a tutti, indipendentemente dal reddito della propria famiglia». Sarebbe in grado di parlare di scuola per un’intera giornata, Patrizia Tazza, la Presidente di Sasfal Cgil, l’associazione che insieme a Proteo Fare Sapere Padova, ha organizzato il Convegno “Tutti a Scuola – La scuola per tutti e per ciascuno” in programma per venerdì 6 maggio 2020 dalle 08.30 alle 17.30, alla Fornace Carotta di Padova.

«Un convegno – prosegue Patrizia Tazza – il cui scopo sarà quello di discutere e approfondire il tema dell’orientamento scolastico e le recenti proposte ministeriali in merito alla formazione iniziale e in servizio dei docenti. Inoltre, cercheremo di fornire una “narrazione” diversa rispetto a quella che viene spesso calcata a livello mediatico, dove la scuola “progressista” viene spesso accusata di aver abbassato la qualità dell’insegnamento, aumentando disuguaglianze e storture. Docenti universitari, rappresentanti sindacali ed esperti in didattica e formazione discuteranno di come riuscire a garantire sia qualità dell’insegnamento che libero accesso alla frequenza affrontando il tema della didattica, della dispersione scolastica, in particolare alla luce delle proposte ministeriali contenute nel DL 36 recentemente approvato il 30 aprile scorso».

«Proposte che incontrano la netta contrarietà della Flc Cgil – le fa eco Mara Patella, Segretaria Generale della Flc Cgil Padova – e nonostante queste passate unilateralmente in Consiglio dei Ministri evitando ogni confronto con il mondo della scuola. Una serie di misure ottenute, a costo zero, tagliando quasi 10 mila cattedre e i fondi della Carta Docenti (risorse che servivano per la loro formazione) che aumenteranno il precariato e creeranno una netta divisione, tra i docenti, tra i diversi ordini e tra lavoratori di ruolo e supplenti. Di fatto, il Governo ha deciso di sottrarre le risorse aggiuntive inserite in legge di Bilancio per il rinnovo del contratto, destinandole unilateralmente a modalità di formazione incentivata (per il 40% dei docenti e una tantum) con evidente riduzione di quelle destinate a rivalutare nel loro complesso le retribuzioni di tutti e con l’ipoteca di tagliare l’organico nei prossimi anni. Finchè non verranno stralciate le parti di esclusiva pertinenza del CCNL e non verranno investite nuove risorse che non sottraggano soldi da partite già esistenti, non sarà possibile nessun confronto. Il Convegno sarà anche un’occasione per discutere le forme e il programma della mobilitazione previste per coinvolgere l’intera comunità educante, ma non solo».

Un programma molto intenso dunque dove la mattinata, con l’aiuto di esperti e docenti universitari, verrà dedicata al tema della dispersione scolastica in Italia e in Veneto e al tema della continuità scolastica tra il 1° e 2° ciclo coinvolgendo gli stessi ragazzi nell’apprendimento e orientamento, mentre nel pomeriggio ci sarà una tavola rotonda (a cui, fra gli altri, sarà presente online Manuela Pascarella della Segreteria Nazionale della Flc Cgil) sul tema della formazione iniziale e in servizio dei docenti.