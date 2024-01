Il Servizio Civile a Legambiente a Padova: ecco come

Anche per il 2024 Legambiente Padova può ospitare 3 Volontari in Servizio Civile, un’importante occasione di crescita personale e professionale per giovani tra i 18 e i 28 anni che hanno voglia di dedicare un anno al servizio di progetti per la comunità. La scadenza del bando è fissata al 15 febbraio alle ore 14:00.

Grazie al progetto “Riflettori sull’ambiente”, promosso insieme a Arci Servizio Civile Vicenza, i giovani volontari potranno sperimentare che cosa significa operare in un’organizzazione impegnata nella tutela ambientale. Un anno in cui co-progettare e partecipare a campagne ambientali, attività di sensibilizzazione e comunicazione scientifica, promozione di occasioni di volontariato e molto altro. Molti i temi che verranno toccati: dalla mobilità sostenibile, al consumo di suolo e difesa della biodiversità, ma anche la qualità dell’aria, la promozione dell’economia circolare e la valorizzazione del patrimonio artistico. Durante l’esperienza verrà proposto inoltre un percorso formativo sui temi di cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, grazie anche al quale il Servizio Civile a Legambiente Padova rappresenta un’utile risorsa per chi avverta l’urgenza di affrontare problemi globali a partire dalla propria realtà locale. Il servizio civile prenderà avvio a maggio e prevede un monte ore richiesto di 25 ore settimanali con un’indennità di 507,30 euro mensili. La domanda dovrà essere presentata entro il 15 febbraio alle ore 14:00 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL). Ulteriori informazioni potranno essere reperite nel sito internet di Legambiente Padova e Arci Servizio Civile Vicenza.