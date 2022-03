Sesa acquista la padovana NGS per potenziare le competenze in sicurezza informatica

Sesa, che opera nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership societaria ed industriale, attraverso la controllata totalitaria Var Group S.p.A., con la padovana NGS S.r.l. per rafforzare le proprie competenze distintive di sicurezza informatica.

L'accordo

NGS ha sede a Padova ed un organico di circa 20 risorse umane ed è specializzata in sicurezza informatica per la protezione di aziende nazionali ed internazionali, operanti nei settori manifatturiero e marittimo, con ricavi nell’ultimo esercizio 2021 pari a circa 6,5 milioni di euro e un utile netto di circa 1 milione. La partnership societaria con Var Group prevede il mantenimento di quote di partecipazione e lo svolgimento di ruoli apicali nella gestione da parte degli equity partner e fondatori di NGS, Luca Bismondo e Alberto Zanon condividendo obiettivi di sviluppo di competenze in ambito sicurezza digitale e generazione di valore a lungo termine. «Siamo entusiasti di entrare a fare parte di Var Group Digital Security, operatore di riferimento in Italia nel settore della consulenza per la sicurezza informatica: la business combination ci consentirà di accelerare la crescita di competenze verticali a beneficio della nostra clientela, con particolare riferimento ai settori manifatturiero e marittimo nei quali operiamo da anni con focus specifico» hanno dichiarato i managing partner e fondatori di NGS, Luca Bismondo e Alberto Zanon.