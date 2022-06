Sfratti, iniziativa sotto il Municipio: «Sono 1347 le famiglie in lista d'attesa per una casa popolare»

Flash mob - conferenza stampa davanti al Municipio a pochissimi giorni dalle elezioni comunali di Padova indetta da Unione Inquilini e Solidarietà Ambiente e Lavoro e Tutta Nostra sul tema dell'emergenza abitativa. «Qui per denunciare la gravità della crisi abitativa, gli sfratti e i costi insopportabili degli affitti schizzati all'insù a causa dell'inflazione e delle bollette raddoppiate, conseguenza di una guerra in cui ci sta trascinando il governo Draghi. Sul banco degli imputati l'ATER di Padova che rema contro la soluzione della crisi abitativa, ma anche il silenzio del Comune di Padova».

L'iniziativa è stata organizzata dalla rete solidale costituita da Unione Inquilini, Sportello Sociale di via Bajardi, 1 e Sportello Sociale CataiFamiglie: «Donne sole, lavoratori e pensionati impoveriti, hanno testimoniato dell'impossibilità di fare fronte a un mercato abitativo fuori controllo, a cui il Comune di Padova, malgrado il Protocollo sugli sfratti che pure aveva suscitato qualche speranza nei mesi scorsi, spesso dà risposte che violano la normativa sui diritti umani. Proprio in questi giorni sta proponendo come soluzione la divisione delle famiglie sotto sfratto: mamma e minori alloggiati precariamente in una stanza della Casa a colori o simili, mentre il papà e i figli maggiori che si arrangino. Inaccettabile».

Unione Inquilini ha fornito i dati di questa emergenza: «Sono 1347 le famiglie in lista d'attesa per una casa popolare, a cui bisogna aggiungere le numerose famiglie che, a causa della crisi, stanno entrando nella spirale morosità/sfratti. In tutto, forse, solo 163 famiglie avranno una casa popolare entro l'anno. Eppure le case popolari non mancano, anzi: gli alloggi sfitti di proprietà e gestiti da ATER Padova sono aumenti del 138%, passando dai 552 del 2017 ai 1313 del 2022».