Torna lo shopping Marathon a Padova, sconti ai partecipanti

Domenica 23 aprile torna la Padova Marathon edizione 2023, la manifestazione molto attesa, nata in occasione del Giubileo del 2000 e che si è ormai affermata come un appuntamento sportivo di assoluto riferimento per tutto il territorio.

Lo sconto

E anche in questa occasione i negozianti sono invitati a partecipare alla tradizionale iniziativa della Shopping Marathon, riconoscendo uno sconto o una offerta particolare a tutti i partecipanti alla manifestazione sportiva che si presenteranno con il pettorale (che verrà consegnato sia a tutti i maratoneti che ai partecipanti delle altre gare e della stracittadina).

L’elenco di tutti gli esercizi aderenti verrà pubblicato sul sito ufficiale della Padova Marathon.

Scadenza

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente compilare, entro il 3 marzo prossimo, il modulo che si può scaricare a questo link:

https://bit.ly/41tqAWm