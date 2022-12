Sicurezza idraulica, 200mila euro d'investimento dal Consorzio Bonifica

Al Consorzio di bonifica Brenta è stato assegnato un contributo di 300 mila euro da destinare alla risoluzione di alcune criticità idrauliche in una serie di comuni nel territorio di competenza segnalati dallo stesso Ente. 200 mila saranno impiegati per la zona di Campodoro compresa tra gli scoli Liminella Vicentina e Liminella Padovana. Si tratta delle dotazioni integrative del Fondo di Solidarietà Nazionale (di cui al Decreto Legislativo n° 102 del 2004) recentemente approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 764 del 21 giugno scorso.

Intervento

L’intervento a Campodoro si propone di fronteggiare i fenomeni di criticità della maglia idraulica, posta in destra Brenta, a nord del centro abitato, dove numerosi punti della rete di scolo sono spesso interessati da esondazioni e ristagni d’acqua. Nell’area descritta l’insufficienza della rete idrografica si manifesta in corrispondenza di precipitazioni atmosferiche anche di modesta entità, con conseguente allagamento di campagne e strutture viarie; una di queste è la strada comunale di via Boschi in prossimità dell’attraversamento dello scolo Liminella Padovana.

La Liminella Padovana è un canale sia di irrigazione che di bonifica, che prende tale nome proprio a partire dalla roggia Rezzonico, vicino alla località Isola Mantegna, frazione di Piazzola sul Brenta e alla Strada Provinciale n° 94, correndo poi a confine anche con Camisano Vicentino, per sfociare infine nel canale Liminella Vicentina dopo circa 5,7 chilometri a Campodoro, frazione Bevadoro. Il suo percorso si sviluppa prevalentemente in ambito agricolo, in direzione nord-sud.

Consorzio

«Il Consorzio – spiega il presidente, Enzo Sonza - nel corso degli ultimi anni, ha già eseguito alcuni interventi di risezionamento e consolidamento delle sponde e rifacimento di alcuni manufatti, in particolare alcuni ponti su strade comunali. Con il nuovo progetto vogliamo proseguire la medesima tipologia di intervento nel tratto terminale più a valle, dove si sono evidenziati dissesti spondali, livelletta irregolare e tratti demaniali completamente ostruiti che si intende riaprire». Dopo una apposita campagna di rilievi, è stata valutata l’opportunità di un intervento di risezionamento del canale per un tratto di circa 600 metri, con il rifacimento di alcuni ponti e manufatti insufficienti, e di un nuovo collegamento tra gli scoli Liminella Padovana e Liminella Vicentina, usufruendo di un sedime demaniale dismesso, con funzione di scolmatore. Il progetto esecutivo dell’intervento è stato redatto dagli Uffici tecnici del Consorzio, approvato dal Consiglio di Amministrazione e inviato in Regione per il completamento dell’istruttoria; appena essa verrà conclusa, si potranno appaltare e realizzare i lavori.