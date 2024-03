I sindacati fanno rinviare a giugno lo sfratto di una famiglia: «Servono soluzioni abitative»

Aria pesante stamane, martedì 19 marzo, al civico 18 di via Aurelia a Loreggia, l’abitazione dove era in programma lo sfratto esecutivo di Ba Mamadou Alpha e della sua famiglia, moglie e quattro figli piccoli. Il più grande ha 9 anni, la più piccola soltanto uno.

E' proprio nell'abitazione devo vive la famiglai che gli attivisti che si oppongono alla sfratto si sono dati appuntamento. C'erano rappresentanti e delegati del Sunia, della Cgil di Padova, della Fiom Cgil. A quest'ultima è iscritto Ba che è un operaio metalmeccanico in un’azienda del territorio, che appunto rischia di rimanere senza un posto dove stare. Inoltre presenti anche delegati della Fillea Cgil Padova, che si sono detti disposti pure ad incatenarsi ai termosifoni dell’abitazione se proprietaria e Ufficiale Giudiziario fossero rimasti fermi nei propri propositi. Per questo si è giunti ad una temporanea soluzione che ha portato alla sospensione dello sfratto fino al 18 giugno, giorno in cui termineranno le scuole a cui vanno due dei quattro figli della famiglia. Fino ad allora, Ba e i suoi congiunti potranno restare, poi dovranno inevitabilmente andarsene. Dove, al momento, non si sa.

«Una soluzione temporanea – dice Michele Brombin del Sunia Cgil Padova e Rovigo – a cui siamo giunti nonostante all’inizio la nostra controparte fosse assolutamente decisa ad entrare in possesso in giornata dell’appartamento. Evidentemente devono essersi resi conto anche loro che non si poteva mettere in strada una famiglia con quattro figli piccoli e almeno siamo riusciti a spostare di qualche mese questa eventualità. Avrebbero naturalmente preferito che la famiglia si trasferisse in un immobile messo a disposizione del Comune, una soluzione che noi abbiamo respinto perché l’alloggio è troppo piccolo e non idoneo a una famiglia con 6 componenti».

«A Ba – prosegue il sindacalista del Sunia – che è anche cittadino italiano, capita quel che succede a tanti lavoratori stranieri, africani o asiatici, e alle loro famiglie: attraverso il mercato privato non riescono a trovare casa perché i proprietari non affittano a stranieri. Questo è il problema e le Istituzioni sembrano assistere inerti. I piccoli comuni non hanno i mezzi e le risorse (e a volte neanche la volontà politica) per risolvere il problema dell’emergenza abitativa in cui si trovano molti stranieri, è necessario che intervenga la Regione che però è assolutamente assente. E non è accettabile»,

«La nostra mobilitazione – aggiungono Cgil Padova, Fiom Cgil Padova e Fillea Cgil Padova – ha raggiunto un parziale successo però il problema è stato solo spostato. Naturalmente il sindacato non lascerà solo Ba e farà di tutto per aiutarlo a trovare un alloggio però è necessario che le Istituzioni inizino a prendersi carico dell’enorme problema abitativo che vivono molti stranieri nella nostra Provincia. Perché, è bene sottolinearlo, Ba non è un caso isolato, sono in tanti e tante che vivono situazioni simili alla sua. La politica e le Istituzioni non possono continuare ad ignorare il problema. E su questo punto non smetteremo mai di far sentire la nostra voce».

«Una situazione difficile – conclude l’involontario protagonista di questa vicenda, Ba Mamadou Alpha – su cui deve intervenire lo Stato: sono due anni che cerco casa ma purtroppo i privati non affittano agli stranieri. Da soli, io e la mia famiglia, non ce la possiamo fare, abbiamo bisogno che le Istituzioni ci diano una mano. Sono tanti anni che vivo in Italia (sempre a Loreggia), ho anche la cittadinanza italiana, ma questo sembra non contare. Ho anche un lavoro a tempo indeterminato in un’azienda solida del territorio e ho sempre pagato regolarmente l’affitto. Lo sfratto è dovuto alla fine del contratto e la proprietaria non intende assolutamente rinnovarlo. Chiedo alle Istituzioni di non lasciarmi solo e aiutarmi a risolvere questa situazione che toglie la serenità a me e alla mia famiglia».