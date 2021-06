City Vision 2021, la ministra Dadone apre il secondo forum

Una pubblica amministrazione più semplice, digitalizzata e a misura di cittadino per accompagnare il Paese che riparte dopo il difficile anno della pandemia. Una trasformazione necessaria per creare nuove opportunità di crescita e rendere i processi decisionali più trasparenti, efficaci e condivisi. E oggi più che mai al centro del dibattito pubblico, grazie anche agli investimenti previsti dal Pnrr, che assegna un ruolo centrale proprio alla modernizzazione della PA.

Smart Government Forum

Saranno questi i temi al centro di Smart Government Forum, che si terrà a Padova in modalità ibrida mercoledì 9 giugno (Iscrizioni su: city-vision.it/smart-government-forum/), seconda tappa di City Vision, l’evento ideato da Fiera di Padova e Blum dedicato al futuro dell’intelligent city. Ad aprire i lavori sarà l’intervento della Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone che lancerà il premio per i piccoli Comuni italiani sotto i cinquemila abitanti, con il programma che proseguirà poi con interventi di esperti, imprenditori, decisori pubblici che si alternano in talk di approfondimento, ma anche pitch di startup e aziende innovative. Nel corso della mattinata saranno presentati i risultati della prima di una serie di indagini dell’osservatorio City Vision Trends condotte tra gli operatori del settore, che mostrano le principali dinamiche d’innovazione nella pubblica amministrazione. Nel corso dei panel saranno poi presentate le storie della PA che diventa smart, con esempi concreti e casi di successo raccontati dalla viva voce degli amministratori locali. Il sistema dell’intelligent city italiano ha bisogno di coinvolgere proprio le realtà amministrative locali: per questo in occasione dell’evento, grazie al patrocinio di ANCI, viene presentato il Premio City Vision (Iscrizioni qui: city-vision.it/premio/), che nasce per valorizzare le best practice d’innovazione dei piccoli Comuni italiani sotto i cinquemila abitanti. Il premio individuerà le migliori esperienze sviluppate da amministrazioni comunali negli ambiti Energy&Building, Government, Mobility e People. Le più innovative tra queste verranno premiate nel corso dell’evento annuale di City Vision «Human + Tech for sustainable cities» il prossimo 1 dicembre.

Il programma

Il programma della mattinata inizia alle ore 9 con il saluto della Ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, che nel suo intervento farà il punto sul ruolo centrale che i giovani, attraverso il Servizio Civile Digitale, possono avere nella transizione digitale della Pubblica Amministrazione. Alle 9.15 l’innovation input dal titolo “Dalla burocrazia all’humanocracy” a cura di Michele Zanini, cofondatore di Management Lab e autore insieme a Gary Hamel del volume «Humanocracy» (Ayros). Alle 9.45 la presentazione dei risultati della prima rilevazione dell’osservatorio City Vision Trends, in collaborazione con GRS Research & Strategy. Alle 10.00 il panel “Smart Government, dalle parole ai fatti”, con la partecipazione di Francesco Calzavara, assessore alla programmazione, bilancio, e-government e agenda digitale della Regione Veneto; Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Milano; Antonella Galdi, vicesegretaria generale e responsabile area Innovazione, Anci; Paolo Petralia Camassa, assessore Politiche Giovanili, sport, innovazione, Comune di Palermo e Pamela Giancola, assessore ai lavori pubblici del Comuni di Silvi (Capofila ATS Città della Costa). Alle 10.45 il vision input “La doppia accelerazione della pubblica amministrazione”, con Alberto Mattiello, futurist, autore di “Doppia Accelerazione” e Carlo Robiglio, presidente Confindustria Piccola Industria. Alle 11.15 il secondo panel “Smart access: app e tecnologie per abilitare un dialogo agile con cittadini e imprese” avrà al centro una selezione dei migliori prodotti e servizi digitali introdotti da startup e imprese innovative per semplificare il rapporto tra PA e cittadini. A discuterne saranno Armando Fiumara, Head of Marketing B2G – Business to Government, Enel X; Michele Pianetta, vicepresidente ANCI Piemonte e vicesindaco di Villanova Mondovì; Paolo Ghezzi, direttore generale Infocamere e Marco Moser, key account manager, NTS Italy. In chiusura, alle 12.15, una riflessione a cura di Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform, per riassumere il nuovo percorso che unisce imprese, cittadini e l’ecosistema al governo dei territori nello speech dal titolo “Smart Government, Citizenship, Business: una visione d’insieme”.

City Vision

City Vision è l’evento digitale dedicato all’intelligent city, che nel 2021 amplia il racconto iniziato lo scorso dicembre con la sua prima edizione. All’evento annuale «Human + Tech for sustainable cities», una giornata intera, il prossimo 1 dicembre, dedicata all’integrazione tra competenze e tecnologie per la sostenibilità, si affiancano i City Vision Forum. La terza tappa, City Vision Smart Energy & Smart Building Forum sarà a settembre, con un focus su fonti rinnovabili, nuove tecnologie e sistemi innovativi per edifici connessi e intelligenti. City Vision è organizzato da Fiera di Padova e Blum. Business as a medium con il supporto di Enel X, HTI, NTS Italy e PwC, la partnership di IoTItaly, The Smart City Association, Motus-E, Venicepromex e con il patrocinio di Anci, Regione del Veneto, Agenda Digitale del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Comune dell'Aquila, Camera di Commercio di Padova e Università degli Studi di Padova.