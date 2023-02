Sostegno al turismo termale dalla Banca Adria Colli Euganei: «Scommessa vinta»

Il turismo torna a trainare lo sviluppo del territorio con numeri in progressivo aumento che tornano ai livelli pre pandemia e che in qualche modo fanno intravedere l’opportunità di rilanciare il settore con nuovi progetti, nuovi investimenti, nuove idee. «Ci avevamo visto bene l’anno scorso- spiega il Presidente di Banca Adria Colli Euganei, Mauro Giuriolo- prevedendo un plafond per aiutare gli albergatori delle Terme, in una zona in cui opera la nostra Banca, particolarmente colpita dalla crisi di mancate presenze in tempo di covid. Il plafond doveva servire a tamponare i danni, dare fiducia e rimettere in moto la speranza. Oggi quel plafond lo rinnoviamo, immettendo altri 5 milioni di euro di fondi a disposizione del settore alberghiero, ma lo facciamo con uno spirito diverso. Oggi non pensiamo solo a dare ristoro al caro bollette energetiche, ma anche a ridare prospettive di rilancio per investimenti e per nuove idee».

Plafond

Il plafond è destinato all’area territoriale compresa nei Comuni di Abano Terme, Battaglia Terme, Montegrotto Terme e Galzignano Terme, che Banca Adria Colli Euganei presidia con i suoi sportelli. L’iniziativa nasce dalla partnership della Banca con Federalberghi Terme Abano Montegrotto e Fidi Impresa & Turismo Veneto proprio per agevolare gli operatori del settore: si tratta di un finanziamento compreso tra 50 mila euro e 200 mila euro, della durata di 18 mesi con 6 mesi di pre-ammortamento, da poter richiedere alle filiali della Banca o al Consorzio di garanzia Fidi Impresa e Turismo Veneto.

Operatori

«Sono stati gli operatori stessi e l’associazione di categoria a chiedere il mantenimento dell’agevolazione per tutto il 2023- spiega il Direttore Generale di Banca Adria Colli Euganei, Tiziano Manfrin. Le principali caratteristiche del finanziamento sono state aggiornate in rapporto all’andamento del mercato monetario e sono state oggetto di preventiva condivisione con Fidimpresa Veneto- continua Manfrin. Le richieste a valere sul plafond potranno transitare tramite le filiali o tramite il Consorzio di garanzia Fidi Impresa e Turismo Veneto che attiverà preventivamente l’iter di garanzia consortile dell’80% con riassicurazione Medio Credito Centrale».