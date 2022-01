La spesa della solidarietà fa tappa a Selvazzano

Arriva anche quest’anno la generosa donazione da parte della Fondazione Campagna Amica e Coldiretti: alla Città di Selvazzano Dentro sono stati consegnati questa mattina, venerdì 21 gennaio 2022, alla presenza degli Assessori Mara Lazzaro e Maria Elena Sinigaglia, del Consigliere Michela Barbiero e degli Alpini di Selvazzano Dentro, ben 11 pacchi di generi alimentari da consegnare a tante famiglie che sono in difficoltà.

Pacchi

Sono pacchi da oltre 30 kg ciascuno di prodotti come pasta, latte, farina, formaggi, prosciutto, olio, conserve di pomodoro, zucchero, legumi e molto altro, che nei prossimi giorni i servizi sociali del Comune, previa istruttoria delle assistenti sociali, provvederanno a recapitare alle persone che vivono un particolare momento di disagio economico dovuto alle conseguenze della pandemia. Questi sono soltanto alcuni dei prodotti contenuti nei pacchi alimentari distribuiti oggi da Coldiretti Padova, con l’aiuto dei giovani e delle donne imprenditrici.

Selvazzano

«Un gesto significativo ed importante – spiega il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – che assieme ai buoni spesa comunali, alla strepitosa generosità di tutti i Cittadini che lasciano carrelli e carrelli di prodotti alimentari nei vari punti vendita del territorio che vengono distribuiti ogni settimana dalle Caritas Parrocchiali, all’infaticabile lavoro dei Servizi alla Persona e delle varie Associazioni di Volontariato del nostro territorio, rende Selvazzano Dentro una Comunità solidale, generativa e sensibile. Ci tengo per questo a ringraziare tutti».

Collaborazione

«Ringraziamo le istituzioni come la Città di Selvazzano Dentro – dichiara Ettore Menozzi Piacentini, presidente del comprensorio Coldiretti di Padova Ovest – che in questo periodo di difficoltà ancora una volta collaborano affinché i pacchi alimentari arrivino a chi ne ha bisogno per dare un segnale di speranza alle fasce più deboli della società. Questa iniziativa di solidarietà vuole anche mettere in evidenza le grandi eccellenze alimentari che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all’estero e che rappresentano una risorsa determinante da cui ripartire».