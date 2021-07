Uno sportello di Confartigianato dedicato ai bandi per aiutare gli imprenditori

Dall'Aglio: «Per noi è molto importante, in questo momento, individuare insieme ai Comuni del territorio, dei servizi che possano rappresentare un aiuto concreto per chi fa impresa»

Al via a Montagnana lo sportello bandi di Confartigianato Imprese Padova. Nella mattinata di mercoledì 7 luglio l’associazione di categoria, in accordo con l’amministrazione comunale, ha voluto dare un segnale concreto per aiutare gli imprenditori del territorio ad agganciare la ripresa post Covid-19.

Lo sportello

Ad inaugurare il nuovo sportello erano presenti il presidente del Mandamento di Montagnana Gianluca Dall’Aglio e il sindaco Loredana Borghesan. «Per noi è molto importante, in questo momento, individuare insieme ai Comuni del territorio, dei servizi che possano rappresentare un aiuto concreto per chi fa impresa, in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo» spiega Dall’Aglio. «Come amministrazione comunale abbiamo deciso prontamente di intervenire a supporto di quest’iniziativa, perché reputiamo che questo sportello possa dare un rilevante sostegno alla ripartenza delle imprese locali. Riteniamo possa essere particolarmente strategico, anche in previsione degli stanziamenti europei previsti dal Recovery Fund, così che le imprese possano trovare reale supporto per beneficiare di questi contributi straordinari» afferma Borghesan.

Come funziona

Gli imprenditori potranno avere puntuali informazioni in merito ai bandi aperti ed un aiuto in ogni fase dell’iter procedurale della pratica di richiesta di contributo, grazie al personale specializzato di Confartigianato Imprese Padova. In particolare, presso lo sportello, nella sede comunale di via Carrarese, sarà possibile avere informazioni sulla presentazione dei bandi locali, regionali ed europei, sulla pre-analisi gratuita circa la possibilità per le aziende di accedere ai contributi e l’analisi della descrizione dell’idea progettuale e dell’investimento. Lo sportello è accessibile a tutti su prenotazione, in base alla normativa anti Covid. Per avere ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo bandi@upa.padova.it.