“AscoltiamoPadova”, la campagna della Camera di Commercio per raccogliere suggerimenti da imprese e cittadini

Anche quest’anno la Camera di Commercio di Padova si confronterà con le imprese, i cittadini e le associazioni di categoria per la definizione delle proprie linee strategiche per il 2022 attraverso l’avvio di un’apposita indagine sulle esigenze del territorio.

Consultazione

Aperta fino a giovedì 30 settembre, la consultazione pubblica consentirà all’ente di implementare le proprie linee strategiche per il 2022 con particolare attenzione alla necessità di supporto alle aziende per la ripresa economica. Le imprese e i cittadini interessati potranno collegarsi al sito della Cciaa e compilare il modulo dedicato alla consultazione pubblica per esporre le proprie necessità ed esigenze: https://www.pd.camcom.it/consultazione-pubblica/consultazione-pubblica-aperta-prime-linee-strategiche-per-lanno-2021

Sulla stessa pagina web è possibile accedere al documento strategico approvato dalla Giunta dell’ente.