Per incentivare l'auto-imprenditorialità: apre lo sportello Start Cube

Uno sportello che accompagna le future imprenditrici ed imprenditori nati in seno all’Università di Padova nello sviluppo della loro idea d’impresa. Un percorso a tutto tondo, di cui lo sportello è solo uno degli strumenti, che vuole accompagnare professori, ricercatori, dottorandi e personale amministrativo dalla fase di ideazione di nuovi business fino alla trasformazione in spin-off veri e propri, nuove imprese ad alto tasso di innovazione, capaci di trainare l’evoluzione economica del territorio: è questo il senso della convenzione siglata tra Università degli Studi di Padova e Start Cube, incubatore universitario di impresa, dal 2016 proprietà di Galileo Visionary District.

Sportello

«L'Università di Padova insieme a Start Cube, l’incubatore universitario d’impresa del Galileo Visionary Districit, ha deciso di accompagnare professori, studenti, ricercatori e dottorandi dalla fase di ideazione di nuove idee di business fino alla trasformazione in spin-off - spiega la prof.ssa Monica Fedeli Prorettrice con delega alla Terza Missione e Rapporti con il Territorio dell’Università di Padova e attuale presidente di Start Cube -. Sempre più le Università hanno il compito di incentivare il dialogo con il territorio, affinché l’innovazione non rimanga custodita solo nell’accademica, ma possa svilupparsi in una vera e propria attività imprenditoriale, che diventi una opportunità di crescita professionale per docenti, ricercatori e per tutto il personale coinvolto». Grazie a questa convenzione docenti, dottorandi, assegnisti di ricerca e personale tecnico amministrativo che stanno valutando la possibilità di avviare una startup potranno essere accompagnati in un vero e proprio percorso di pre-incubazione che permetterà loro di confrontarsi con degli esperti di startup, ricevere feedback sull’idea di impresa e sulla fattibilità economica, conoscere quali sono gli step di validazione del progetto e ragionare su eventuali opportunità di fundraising. Le opportunità derivanti dall'accordo verranno ufficialmente presentate domani 14 settembre a partire dalle ore 15:00 durante un webinar (shorturl.at/eimW9) aperto a professori, ricercatori e spin-off costituiti. Ad intervenire saranno la prof.ssa Monica Fedeli, prorettrice alla Terza Missione e ai rapporti con il territorio, il dott. Emiliano Fabris, direttore di Galileo Visionary District e la dott.ssa Giulia Turra, Executive Manager di Start Cube.

Appuntamenti

A questo primo appuntamento seguirà un roadshow di 4 incontri direttamente presso i dipartimenti

Mercoledì 21 settembre alle ore 15.00 presso l’Aula Magna "Lepschy" del dipartimento DEI

Mercoledì 28 settembre alle ore 15.00 presso l’Aula Magna di Agripolis

Mercoledì 5 ottobre alle ore 15.00 in Aula Morgagni al Policlinico Universitario

Mercoledì 12 ottobre alle ore 15.00 all’Aula Nievo del Palazzo del Bo

«Per noi questo accordo è molto importante e crediamo potrà portare risultati estremamente interessanti in termini di sviluppo di nuova impresa ad alto tasso d’innovazione - spiega Emiliano Fabris, direttore del Parco Scientifico Galileo Visionary Distrcit. - Le solide competenze imprenditoriali di Start Cube e la tradizionale capacità di accelerazione del trasferimento tecnologico che sono tipiche del lavoro quotidiano di tutte le divisioni del Galileo Visionary District sono pronte a collaborare ancora più strettamente con i diversi dipartimenti dell’Università di Padova: potremo offrire così un supporto concreto e veloce a chi sta pensando di avviare una attività imprenditoriale nel contempo offrendo un’opportunità aggiuntiva di crescita e trasferimento tecnologico a tutto il tessuto imprenditoriale ed economico del nostro territorio di riferimento».